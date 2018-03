Elon Musk ferme ses pages Facebook

Elon Musk saura toujours saisir le moment pour faire grande impression.



Suite aux récentes polémiques liées à Facebook et à l’utilisation de données d’utilisateurs, le milliardaire a décidé de se retirer du célèbre réseau social, et de retirer également les pages de Tesla et SpaceX. Ces pages rassemblaient près de 5 millions de likes.

Le scandale, impliquant aussi l’entreprise de communication stratégique Cambridge Analytica, n’a pas fini de faire parler de lui. Alors qu’il a été révélé que les données de près de 50 millions d’utilisateurs ont été utilisées sans leur consentement, la sécurité du réseau social est fortement remise en question.

Un mouvement, utilisant le mot-clic #deletefacebook, s’est lancé sur Twitter pour appeler les utilisateurs à effacer leur compte Facebook. Il était encore marginal quand Elon Musk s’y est joint. De son coté, Mark Zuckerberg tente de gérer la crise comme il le peut en rassurant les usagers.

Twitter

Toutefois, il semble que cette affaire sonne comme une condamnation pour le fondateur de Facebook. Car ce n’est pas la première fois que la compagnie manipule ses utilisateurs. En 2014, la compagnie a joué avec les émotions de plus de 600 000 personnes dans le cadre d’une expérience mettant volontairement de l’avant des contenus positifs ou négatifs.

Outre les positions éthiques de Musk, tout cela vient confirmer la croyance selon laquelle si c’est gratuit, c’est vous le produit. Pas très rassurant.