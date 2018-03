Gabriel Nadeau-Dubois se dit «un peu admiratif» de la CAQ

Invité à l’émission La soirée est (encore) jeune, samedi, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est dit «un peu admiratif» de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Quand je regarde la situation politique en ce moment au Québec, je vois deux choses. D’abord, il y a une insatisfaction incroyable par rapport au gouvernement libéral, ça, c’est indéniable, et il y a une volonté de changement. C’est le mot un peu qu’on apprête à toutes les sauces. La CAQ en ce moment réussit, par un tour de passe-passe absolument fantastique, et des fois, je suis un peu admiratif je me dis: "comment ils font?"», s'est-il exclamé.

Si cette déclaration peut paraître à première vue surprenante, le député de Gouin a précisé sa pensée en expliquant le «tour de passe-passe absolument fantastique» que réussit la formation politique en ce moment.

«Ils ont réussi à incarner ce changement-là et c’est absolument... je veux dire c’est un tour de passe-passe parce que, de l’aveu même de François Legault, il s’en plaint souvent, les libéraux ont emprunté toute une série d’éléments de la plateforme de la CAQ donc on a un parti, le Parti libéral, dont le ministre de l’Éducation vient de la CAQ, le ministre de la Santé vient de la CAQ, la vice-première ministre vient de la CAQ et leur parti d’origine réussit quand même à incarner le changement», a-t-il soulevé.

Bien qu’il dise avoir de la «misère à comprendre» la raison pour laquelle la CAQ incarne le changement, il admet toutefois avoir des points en commun avec la formation politique de François Legault...

«On a un point en commun avec les gens de la CAQ, c’est qu’on n’a jamais pris le pouvoir et c’est qu’on n’est pas un parti politique de l’alternance classique au Québec. Si on est capables de répéter nos propositions pis si on continue à le dire, qu’on est une vraie alternative, pas juste un changement de branding et de gouvernement, mais comme tu le disais tantôt, un changement de système, si on répète ça et si quelqu’un comme Manon, qui incarne ce changement de système-là mieux que quiconque dans la classe politique actuelle, je pense qu’on peut faire des gains à la prochaine élection», a-t-il conclu.