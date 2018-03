La boîte à souvenirs de Sir Rod

Rod Stewart commence peut-être à faire ses 73 ans sur scène, ça n’a pas empêché les 7000 spectateurs présents au Centre Vidéotron, lundi soir, d’apprécier le voyage dans le temps que leur avait concocté la légende pop-rock britannique.

Pour les nostalgiques qui ont grandi avec les hits de Stewart, c’était un buffet. Ils ont dansé sur Young Turks, remplacé Sir Rod pendant le refrain de Tonight’s The Night (Gonna Be Allright). Idem durant Forever Young et plusieurs autres.

Vous l’avez deviné, la star septuagénaire a parfaitement assumé qu’il est désormais au crépuscule d’une carrière bien remplie. C’est donc un concert constitué uniquement de ses succès, une vingtaine au total, dont certains bénéficiaient de nouveaux arrangements, qui attendait le public de Québec, sept ans après sa dernière visite chez nous lors du 375e anniversaire de Lévis.

Dans un décor rétro où dominaient les motifs à damiers et les clins d’œil à ses racines écossaises, Sir Rod n’a d’ailleurs pas ménagé les références à son passé. Même pendant Can’t Stop Me Now, le seul titre au programme datant des années 2000, on a pu voir sur écran géant des images d’archives d’un Stewart âgé de 19 ans.

Et oui, il portait sa célèbre veste scintillante. Certaines choses sont éternelles.

Sonorisation chancelante

Avec les Infatuation et Some Guys Have All the Luck, la soirée a pris son envol sur une note dansante. Or, on a quand même vite constaté que nous n’aurions pas droit à une grande performance vocale. Les cordes vocales rauques de Stewart ont mis du temps à se réchauffer et la présence de six choristes (au féminin) lui a été d’un précieux secours.

Sa troupe, qui comptait aussi sur sept musiciens, lui a d’ailleurs maintes fois volé la vedette, notamment pendant une enlevante reprise de Proud Mary.

Il faut cependant noter que Stewart n’était pas aidé par une balance de son chancelante, à la limite criarde. À certains endroits, en début de soirée principalement, on peinait à entendre ce qu’il chantait.

Segments réussis

Heureusement, on a eu droit à un instant de répit durant un segment acoustique réussi, où Sir Rod a revisité avec délicatesse des classiques comme The First Cut is The Deepest et Have I Told You Lately.

Contrairement à son concert lévisien, le vieux Rod nous est apparu plus chaleureux et engagé avec la foule. Mais une chance qu’il n’est pas venu nous voir en janvier. « Vous avez une ville magnifique, mais qu’est-ce qu’il fait froid. Je n’ai jamais vu autant de neige », a-t-il lancé avec humour.

Fidèle à son habitude, il s’est amusé à botter des ballons de soccer dans la foule – certains ont atteint des distances dignes de mention – avant de faire une dernière faveur à ses fans québécois en concluant avec un duo de choc formé de l’immortelle Maggie May et du tube disco Da Ya Think I’m Sexy?

Après une heure quarante-cinq de concert, il était alors temps de refermer la boîte à souvenirs.