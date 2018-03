La CAQ : entre populisme et racolage

Lors d’un récent séjour sur le vieux continent, le rapprochement que le premier ministre Couillard a fait, entre certains partis populistes d’extrême droite européens et la CAQ, a choqué le chef François Legault et ses partisans. Les propos du ministre Leitão sur le nationalisme ethnique et les interrogations du ministre Heurtel sur le test des valeurs, que la CAQ voudrait imposer aux immigrants, ont ajouté à l’outrance. Certains observateurs reprochent aux libéraux de faire une guerre sale aux caquistes pour conserver à tout prix le pouvoir, mais pourrait-il vraiment en être autrement?

La charge libérale contre la CAQ n’est pas dénuée de tous fondements et la complaisance péquiste pour la nourrir n’est pas sans intérêt. Il faut s’attendre que chacun des partis en lice déploiera toutes les énergies pour mettre en valeur ses propositions et attirer l’attention sur la faiblesse de celles de ses adversaires. La connotation négative rattachée au populisme amène la CAQ à vouloir s’en défendre pour ne pas être confondue avec l’idéologie de certains extrémistes de droite comme les Bannon, Trump ou Le Pen, mais elle s’en nourrit d’un certain fond. Chose certaine son racolage est à la limite du populisme.

La réduction des quotas d’immigration et l’imposition d’un test des valeurs pour les immigrants préconisés par la CAQ s’avèrent peut-être une formule plus douce que le discours anti-immigration des parties d’extrême droite européens ou des trumpistes, mais l’approche risque de rejoindre les ressentiments de xénophobie de certains de nos compatriotes. Le projet caquiste pourrait apparaitre d’autant plus populiste aux yeux de plusieurs considérant qu’il n’est pas réalisable dans le cadre des responsabilités relevant des provinces, l’immigration étant de juridiction fédérale.

L’autre penchant racoleur est le mirage semé par François Legault d’une économie québécoise si florissante que la péréquation canadienne serait ramenée à zéro. Une telle perspective a très peu de chance de se réaliser à court terme en se maintenant dans un statut de province au sein d’un pays dont l’économie est construite à l’avantage de l’Ontario et de l’Ouest canadien. La position du chef caquiste révèle surtout son intoxication au discours de la droite qui fait croire que nous sommes des assistés sociaux du Canada, alors qu’il devrait plutôt prendre conscience que la péréquation est une juste compensation pour les faveurs faites à la province voisine dans le développement économique. La voie maritime du Saint-Laurent et le pacte de l’automobile en sont des exemples frappants.

Le racolage atteint son comble dans la région de Québec avec la promesse d’un troisième lien entre les deux rives. S’alignant sur les commentateurs radiophoniques de la région qui font l’apologie de l’automobile, le chef caquiste fait croire à la construction d’un troisième lien au coût de quelques milliards de dollars qui s’ajouteront aux trois milliards du projet Labeaume. Il est loin d’être sûr que ce troisième lien est nécessaire, mais il est encore moins certain que le Québec aurait les disponibilités financières. En bon populiste, il finit par dire à tout un chacun ce qu’il veut entendre même s’il est peu probable qu’il puisse réaliser ses promesses.

Au fond, ce n’est pas l’avenir du Québec qui tourmente François Legault, c’est son avenir à lui qui le préoccupe au plus haut point.