Le meilleur chef BBQ du Québec recevra 2300 $

On pense être le meilleur chef BBQ au monde, mais-est-ce vraiment le cas?

Dans le cadre de la nouvelle série du Sac de chips, dix participants seront mis à l’épreuve afin de déterminer qui est le meilleur chef BBQ de la province!

Vous pensez être le meilleur chef BBQ du Québec? Ce défi est pour vous!

Soumettez votre candidature et courez la chance de gagner 1000 $ en argent, en plus d'un BBQ d’une valeur de 1300 $!

Vous devrez prendre part à une journée de tournage.

Pour participer, écrivez un court texte justifiant pourquoi vous êtes le meilleur chef BBQ et joignez-y votre nom et âge, numéro de téléphone et une photo de vous à inscriptions@quebecormedia.com.

Vous avez jusqu’au 1er avril prochain pour soumettre votre candidature.

Bonne chance!

