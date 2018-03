Aucun autre endroit que le mont Saint-Grégoire ne permet de combiner aussi bien une randonnée sur les sentiers et un bon repas traditionnel du temps des sucres.

Ce n’est pas le choix qui manque. Des cabanes, il y en a un peu partout autour de la belle montérégienne, visible au loin depuis l’A-10. Et pour une agréable randonnée en montagne, on ne se trompe pas en empruntant les sentiers du CIME (Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu).

PHOTO COURTOISIE ALAIN DEMERS

Sur les sentiers

L’accueil se trouve sur le chemin du Sous-Bois. Lors de notre passage, la neige durcie et glissante vers le sommet nécessitait l’usage de crampons. Nous en avons loué pour ma compagne et, pour ma part, j’avais les miens.

Nous avons opté pour le sentier Le Panorama, d’une longueur d’un kilomètre. La montée est graduelle grâce à des paliers aménagés à même le sol.

À l’intersection du sentier Les Arènes apparaît une intrigante carrière de granit du siècle dernier. On y retrouve même la base métallique d’une ancienne grue de bois qui soulevait les pierres.

PHOTO COURTOISIE ALAIN DEMERS

Points de vue

Un peu plus loin, le sentier plus abrupt et parsemé de grosses roches mène à un belvédère. De là, on a un beau point de vue sur l’étonnante mosaïque agricole : des érablières, des vergers, des champs.

À quelques minutes de marche, le sentier Le Petit sommet mène à la cime donnant sur un panorama à 360 degrés. Des panneaux indiquent les montagnes perçues aux alentours, dont les monts Rougemont et Yamaska vers le nord.

PHOTO COURTOISIE ALAIN DEMERS

Petite observation : pour ces deux montérégiennes, les illustrations ne correspondent pas à leur forme bien que leur localisation soit correcte. Malgré une altitude de seulement 251 mètres, le coup d’œil qui porte jusqu’aux Appalaches demeure remarquable.

D’autres idées pour le week-end

De beaux sentiers dans l’Nord

Le Camping Sainte-Agathe-des-Monts donne accès à un réseau de sentiers avec points de vue. En raquettes, en skis de fond ou à pied. La signalisation a été refaite.

www.campingsteagathe.com

Un joyau à Châteauguay

Avec son nouveau chalet d’accueil LEED, le Centre écologique Fernand-Séguin est beaucoup plus invitant. Ski de fond, raquette ou marche. Conditions sur le site web.

www.ilesaintbernard.com

Douceurs amérindiennes

Banique, potage à la citrouille, poulet à l’érable, voilà un aperçu du repas du temps des sucres de la Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire. Contes et légendes.

www.maisonamerindienne.com

