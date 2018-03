Les 25 des Québécois les plus influents au baseball

Le palmarès des 25 Québécois les plus influents au baseball est de retour pour une troisième année. Cette liste annuelle vise à mettre en lumière ceux qui ont un impact important sur la santé du baseball au Québec, grâce à leur implication et la visibilité qu’ils apportent à la discipline.

L’Agence QMI a fait appel à de précieux collaborateurs afin d’établir cette troisième édition du palmarès des 25 Québécois les plus influents dans le monde du baseball.

25 – Jonah Keri

Originaire de Montréal, il compte parmi les journalistes influents dans le domaine du baseball, oeuvrant pour les réseaux Sportsnet et CBS Sports.

24 – Jasmin Roy

Ce Québécois s’est joint aux Blue Jays à titre de recruteur en janvier 2017. Il se concentre d’abord sur le Québec et l’Est de l’Ontario en plus de travailler en collégialité avec ses collègues.

23 – Ray Callari

Réputé dépisteur chez les Giants de San Francisco, il agit également à titre de conseiller spécial pour l’Académie du baseball du Canada.

22 – Jean-Philippe Roy

Son apport dans la région de Québec est immense. Entraîneur-adjoint chez les Capitales, il dirige par ailleurs un programme sport-études. À travers tout ça, Roy demeure recruteur pour les Brewers de Milwaukee.

21 – Denis Coderre

Même s’il n’est plus le maire de Montréal, son nom demeure inévitablement associé au baseball et à un possible retour d’une équipe professionnelle dans la métropole. Une nomination pour service rendu.

20 – Patrick Scalabrini

Entraîneur-chef des Capitales, dans la Ligue Can-Am, il contribue parallèlement au développement des jeunes joueurs dans la région de Québec.

Daniel Mallard/Agence QMI

19 – André Lachance

En plus de son rôle d’entraîneur-chef pour l’équipe nationale féminine, Lachance occupe le poste de directeur des affaires et du développement du sport chez Baseball Canada. Au Québec, le succès du baseball féminin est attribuable, entre autres, à la dévouée Julie Gosselin.

18 – Josué Peley

Officiellement embauché comme interprète dans l’organisation des Blue Jays en 2016, il continue de prendre du galon dans l’équipe. Peley se sert ainsi de son propre talent pour fouler le terrain à l’entraînement.

KARL TREMBLAY/JOURNAL DE QUEBEC/

17 – Claude Raymond

Cet ancien lanceur a participé au match des étoiles du baseball majeur en 1966. Plus de 50 ans plus tard, il a encore l’étoffe pour inspirer les jeunes, à travers différents événements.

16 – Robert Fatal

Il est directeur et entraîneur-chef de l'Académie de baseball du Canada, un programme d’excellence rassemblant les meilleurs jeunes joueurs au Québec.

15 – Jean Boulais

Le président de Baseball Québec prend les décisions nécessaires afin de favoriser la pratique de ce sport partout dans la province.

14 – Jacques Doucet

À 78 ans, la légendaire voix des Expos assure toujours la description du baseball au réseau TVA Sports. Il écrit également dans Le Journal de Montréal.

13 – Ivan Naccarata

Souvent loin des regards, Naccarata travaille fort pour favoriser la santé du baseball au Québec. Tenant des camps pour les jeunes, il est aussi l’adjoint personnel de Russell Martin.

BENOIT RIOUX/AGENCE QMI

12 - Derek Aucoin

À la télévision ou à la radio, Aucoin ne perd jamais une occasion de jaser de son sport de prédilection. L’ancien lanceur au grand cœur tient également des camps pour les jeunes.

11 - Jesen Therrien

Pointant au 25e rang de ce palmarès en mars 2017, le lanceur québécois Jesen Therrien poursuit son ascension après avoir effectué ses débuts dans le baseball majeur, dans l’uniforme des Phillies de Philadelphie, au cours de la dernière saison. Grandement accessible auprès des jeunes, ce travailleur acharné est un exemple à suivre pour ceux qui progressent. Faisant maintenant partie de l’organisation des Dodgers de Los Angeles, Therrien ne jouera pas en 2018, se remettant d’une déchirure ligamentaire au niveau du coude droit.

10 - Alex Anthopoulos Actuellement directeur général des Braves d’Atlanta, il demeure parmi ceux qui ont favorisé la croissance de la popularité des Blue Jays au Québec. 9 - Stephen Bronfman Malgré une certaine discrétion, il mène le groupe d’investisseurs qui souhaitent un retour du baseball majeur à Montréal. Les noms de Larry Rossy, Mitch Garber, Eric Boyko et Stéphan Crétier doivent aussi être mentionnés. 8 - Maxime Lamarche Au cœur de nombreux dossiers visant à favoriser la pratique du baseball et le développement des programmes d’excellence, il occupe le poste de directeur général de Baseball Québec. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI 7 - Éric Gagné Récipiendaire du trophée Cy-Young avec les Dodgers de Los Angeles en 2003, l’ancien lanceur fait un travail remarquable, dans l’ombre, auprès des jeunes Québécois qui cognent aux portes du baseball majeur. Il a notamment contribué à l’éclosion de Jesen Therrien en l’accueillant chez lui en Arizona. 6 - Marc Griffin Ancien joueur professionnel, il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois au cours de la dernière année. Un hommage grandement mérité pour celui qui s’implique maintenant avec passion dans le développement des jeunes. Animateur chevronné, il est aussi membre, à titre de vice-président, du conseil d’administration de Baseball Québec. 5 - Denis Boucher À titre de recruteur des Yankees de New York, le Québecois représentait la prestigieuse équipe en juin dernier lors de la séance de repêchage. Cet ancien lanceur des Expos de Montréal s’implique par ailleurs auprès des jeunes à Lachine, où un stade à son nom a été inauguré. 4 - Rodger Brulotte «Bonsoir, il est parti!» Non, Rodger est toujours bel et bien présent. Le populaire commentateur sportif transmet sa passion pour le baseball partout où il passe, que ce soit dans les médias ou aux abords des nombreux terrains qu’il visite. Il assure également la présidence de la Ligue de baseball junior élite du Québec. 3 - Alex Agostino PHOTO COURTOISIE/BASEBALL QUEBEC Il vit pour le baseball. Son apport pour maintenir la santé de ce sport au Québec dépasse largement son rôle de recruteur chez les Phillies de Philadelphie. Impliqué auprès des jeunes à travers différents camps et programmes, il est également bien présent dans les médias, notamment à la radio. 2 - Michel Laplante Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC Un homme respecté aux quatre coins de la province. À titre de président des Capitales, il est particulièrement bon pour le développement de la discipline dans la région de Québec. Parmi ses récents exploits, il a grandement contribué à faire du stade Canac un endroit où pratiquer le baseball, été comme hiver.

1 - Russell Martin AFP

Trois en trois. Le populaire receveur des Blue Jays de Toronto est bien établi chez les professionnels et il est considéré, pour une troisième année consécutive, le Québécois le plus influent dans le monde du baseball. Véritable inspiration pour les jeunes, il aide grandement à maintenir l’intérêt des amateurs pour le baseball majeur au Québec.

Martin accueille cet honneur avec humilité.

«En jouant pour les Blue Jays, au Canada, je me retrouve dans une position où je suis influent, a-t-il noté. Mais pour moi, je ne veux pas nécessairement être un porte-parole, je souhaite surtout avoir un impact à travers mes actions. Je trouve que c’est important de montrer le bon exemple pour inspirer les jeunes. La meilleure façon de le faire, selon moi, c’est de jouer avec passion.»

Martin croit qu’il revient par ailleurs à chaque amateur de baseball au Québec d’être influent, à sa façon, afin que ce sport demeure en santé.

«Si on espère revoir du baseball (professionnel) à Montréal un jour, il faut montrer un engouement. Les forces sont dans les chiffres», a-t-il suggéré, invitant du coup les partisans à se déplacer nombreux au Stade olympique, lundi et mardi, pour les matchs préparatoires entre les Blue Jays et les Cardinals de St. Louis.

Méthodologie: Sept différents collaborateurs ont été invités à soumettre leur propre top 25. 30 points sont accordés à une première position. Les sélections suivantes obtiennent des points de façon décroissante (de 24 à 1). Résultats compilés afin d'établir le palmarès et l'ordre.