Les Alouettes lorgnent du côté du RSEQ

Après la victoire de 39-17 des Mustangs, Beaulieu a lancé FTF (un slogan du Rouge et Or qui signifie « force, travail et fidélité ») sur les ondes de TVA Sports. Ces trois lettres représentent les valeurs de notre programme depuis plusieurs années. Consciemment ou pas, ce fut maladroit de sa part de s’approprier ça en voulant nous narguer. Ça m’a vraiment touché et plusieurs anciens m’en ont parlé. Je voulais lui glisser un petit mot. Je suis orgueilleux. La défaite de la Coupe Vanier faisait mal et me faire narguer n’a fait qu’ajouter à la situation. À sa défense, je ne pense pas qu’il croyait que c’était aussi gros pour nous et que cela prendrait une telle ampleur. »