Les chauffeurs d'autobus scolaires consultés sur une éventuelle grève nationale

DRUMMONDVILLE | Les différents syndicats représentants des chauffeurs d'autobus scolaires de partout dans la province ont convenu, lors d'une réunion tenue lundi à Drummondville, de consulter leurs membres sur le déclenchement d'une éventuelle grève nationale ce printemps.

Les délégués participant à la réunion du Secteur transport scolaire (STS) de la Fédération des employées et employés de services publics (FEEPS-CSN) ont voté à 93 % en faveur de cette mesure. Les différents syndicats ont maintenant un mois, soit jusqu'au 27 avril, pour consulter leurs membres.

«S'il y a un message que le gouvernement doit retenir en lien avec ce vote, c'est que les conductrices et les conducteurs membres du STS sont exaspérés de leurs mauvaises conditions de travail», a lancé le président du STS, Stephen P. Gauley.

Selon le syndicat, les chauffeurs touchent, en moyenne, 17,86 $ de l'heure, pour un salaire annuel moyen de 19 288 $. Toutefois, certains conducteurs reçoivent à peine plus que le salaire minimum.

«Nous traversons actuellement une crise marquée par une pénurie de main-d'œuvre et celle-ci est directement liée aux piètres conditions de travail offertes dans le secteur. [...] Nous sommes à la croisée des chemins, ces travailleuses et ces travailleurs ont droit au respect et celui-ci passera par une amélioration de leurs conditions de travail», a dénoncé Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP et responsable politique du STS.

Quelque 521 000 élèves du primaire et du secondaire ont recours au transport scolaire tous les jours, a avancé le syndicat.