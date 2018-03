Les PME prêtes à tout pour recruter

Les PME demandent au gouvernement, à la veille du dépôt du budget Leitao, de s'attaquer de façon urgente à la pénurie de main-d'oeuvre.

Le concessionnaire de machineries lourdes Voghel, à Mont-Saint-Hilaire, n’échappe à pas à ce problème. Les mécaniciens y sont considérés comme des perles rares.

«On veut vraiment trouver des mécaniciens de machinerie lourde qui sont là pour venir travailler dans notre équipe avec les mêmes valeurs que nous, puis avoir du plaisir à le faire», a souligné le président-directeur général de l'entreprise, Dany Michaud, à TVA Nouvelle.

Pour entretenir ses équipements, Voghel recherche quatre nouveaux mécaniciens depuis six mois. Le salaire offert frôle les 40$ de l'heure et, malgré tout, il n'y a aucune candidature.

Le PDG n'est pas à court d'imagination. «Toutes les personnes qui vont réussir à nous aider à trouver ces perles rares, parce qu'on n'en cherche pas juste une, on va leur offrir comme cadeau de les emporter dans le sud», a-t-il affirmé.

«Je pense que le gouvernement doit lancer un signal, a soutenu la porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Martine Hébert. Il a déjà promis une stratégie nationale sur la main-d'œuvre.»

Le problème est devenu tel qu'à la veille du budget provincial, les entreprises de tous les secteurs espèrent des mesures pour les aider à trouver des travailleurs.

Travailleurs d'expérience

«Je vous dirais d'abord [que ça prend] des mesures fiscales pour inciter les travailleurs plus expérimentés à demeurer sur le marché du travail le plus longtemps possible. Autre mesure, par exemple, d'avoir de l'aide à la formation, ou encore de l'aide à l'automatisation, aussi», a détaillé Mme Hébert.

Ajoutez à cela l'augmentation du salaire minimum, les tensions commerciales et la réforme des normes du travail: le patronat estime qu'une baisse d'impôts pour les PME est nécessaire.

«Le signal est attendu de la part des employeurs, a affirmé Yves-Thomas Dorval, président du Conseil du patronat. De la part du gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire pour investir davantage dans, justement, cette question de capital humain, pour régler la question de la pénurie de main-d'oeuvre ou d'accompagner les employeurs?»

Les PME estiment qu'un allègement fiscal leur permettra de demeurer compétitives face à leurs concurrents américains qui, eux, bénéficient déjà d'une baisse d'impôts de 14 %, gracieuseté de l'administration du président Donald Trump.

– D’après un reportage de Pierre-Olivier Zappa