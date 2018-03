Les Remparts gonflés à bloc pour leur séjour à Charlottetown

Inspirés par leurs performances obtenues sur les patinoires étrangères dans les derniers moments du calendrier régulier, les joueurs des Remparts attaqueront avec confiance la portion de leur série contre les Islanders qui se tiendra à Charlottetown à partir de mercredi soir.

Forts d’une victoire de 3-0 dimanche qui leur a permis de niveler les chances (1 à 1) dans cette confrontation du premier tour éliminatoire, les Remparts ont mis le cap vers l’Est lundi matin. Ils passaient la nuit d’hier à Fredericton avant de compléter le reste du voyage vers la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard mardi matin (aujourd’hui) où ils se délieront les muscles à leur arrivée en milieu d’après-midi.

«On veut prendre un match à la fois. En fin de saison, on a très bien joué sur la route, et si on amène cette même énergie, je pense que ça va bien aller», a insisté le vétéran Olivier Garneau avant d’embarquer à bord de l’autocar.

Les Remparts ont connu une séquence de huit victoires d’affilée en fin de campagne loin du Centre Vidéotron, égalant un record d’équipe, signant un total de 19 gains en 34 rencontres à l’étranger. À l’inverse, les Insulaires ont obtenu du succès sur la patinoire du EastLink Centre, compilant un dossier de 20-10-4.

Après la rencontre de dimanche, le capitaine des Islanders, Pierre-Olivier Joseph, refusait de croire que ses coéquipiers avaient désormais un quelconque avantage en raison de l’agenda à venir durant la semaine. Les matchs quatre et cinq auront pour leur part lieu vendredi et samedi à Charlottetown.

«C’est une partie à la fois. À ce stade-ci, tout le monde peut gagner à l’extérieur et tout le monde peut gagner à la maison», plaidait le défenseur appartenant aux Coyotes de l’Arizona.

Pour l’entraîneur Philippe Boucher, il y a un certain avantage à se retrouver sur la route puisque lui et ses adjoints peuvent gérer l’horaire de tout le monde. «Ce que j’aime, c’est l’encadrement, que ce soit pour l’heure qu’ils se lèvent, l’heure des repas, etc. C’est une situation dans laquelle on est quand même à l’aise», a exposé le pilote québécois.

Grouchy impatient

Si l’attaquant Derek Gentile a renoué au cours du week-end avec ses anciens partisans dans l’uniforme des Islanders, ce sera au tour de Matthew Grouchy et Gregor MacLeod, chez les Remparts, de vivre le même exercice.

«Je suis excité, c’est certain. J’ai plusieurs amis là-bas et ma famille de pension. Ce sera agréable de jouer trois matchs là-bas. On doit jouer comme on l’a fait hier [dimanche]. J’espère qu’on pourra transporter cette même énergie et les mêmes émotions à Charlottetown», a souligné Grouchy, qui a disputé une saison et demie sur l’île.

Dans un monde idéal, les Remparts règleraient le cas de leurs adversaires sans avoir à rejouer à la maison pour une sixième rencontre, qui aurait lieu le lundi 2 avril. «On aime ça jouer devant nos partisans, mais si on a la chance de gagner nos trois matchs là-bas, on aimerait ça aussi», a reconnu Garneau.

En vitesse

Les Remparts avaient aussi partagé les honneurs des deux premiers duels de leur huitième de finale contre le Cap-Breton, en 2015, avant de remporter deux des trois matchs suivants en Nouvelle-Écosse... Selon les chiffres colligés par le confrère Mikaël Lalancette, lorsqu’il y a égalité après deux matchs dans une série de format 2-3-2 depuis cinq ans, huit fois l’équipe ouvrant la série à domicile l’a emporté, sept fois l’autre.