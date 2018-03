Ligue nationale de hockey: Connor McDavid au sommet des étoiles

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le gardien des Blues de St. Louis Jake Allen et l’ailier gauche des Jets de Winnipeg Kyle Connor ont obtenu respectivement les deuxième et troisième mentions hebdomadaires.

McDavid a récolté cinq buts et autant de mentions d’aide pour 10 points en quatre rencontres. Le patineur de 21 ans qui domine la course au trophée Art-Ross avec 99 points cette saison a notamment totalisé deux filets et autant d’aides dans un gain de 6-2 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, jeudi.

Deux jours plus tard, il a réalisé un autre doublé pour mener les siens vers un triomphe de 3-2 contre les Kings de Los Angeles, avant d’ajouter un but et deux passes décisives lors d’un revers de 5-4 en prolongation face aux Ducks d’Anaheim, dimanche.

Pour sa part, Allen a remporté ses trois décisions, affichant une moyenne de buts accordés de 1,00 et un taux d’efficacité de ,961. Il a entre autres repoussé 33 rondelles dans un gain de 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus, samedi, aidant son club à se faufiler dans le portrait actuel des séries éliminatoires de l’Association de l’Ouest.

Enfin, Connor a accumulé six points, dont quatre buts, en trois sorties. Il a touché la cible deux fois en temps supplémentaire, procurant des victoires de 2-1 face aux Kings, mardi, et de 3-2 contre les Ducks, vendredi. La recrue domine les joueurs de première année de la LNH – en compagnie de Brock Boeser, des Canucks de Vancouver - avec 29 filets en 2017-2018.