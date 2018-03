L’inspecteur général pourrait quitter avant la fin de son mandat

L’inspecteur général de la Ville de Montréal, Me Denis Gallant, pourrait se retirer avant la fin de son mandat de 5 ans, estimant avoir accompli son devoir. Il souhaite, par le fait même, ne pas fermer de portes à d’autres opportunités qui pourraient s’offrir à lui.

Le mandat de Me Gallant amorcé en février 2014, après la création de son poste par l’ex-maire Denis Coderre, se terminera en février 2019. Il s’agit d’un mandat de 5 ans qui ne peut être renouvelé.

Dans son rapport annuel, rendu public aujourd’hui, Me Gallant écrit: «Je suis persuadé que cette équipe multidisciplinaire que j’ai bâtie de concernant avec mes inspecteurs généraux et adjoints saura assurer la pérennité de la mission et la continuité des actions posées jusqu’à présent.»

«Je suis fier de la structure mise sur pied, des méthodes de travail instaurées et des processus implantés au sein du BIG qui permettront à mon successeur de mener avec efficacité et rigueur le mandat qui lui sera, à son tour, confié», peut-on lire.