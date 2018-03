Maman cachottière

Le mois dernier, Bianca Gervais donnait naissance à sa fille Bowie, qu’elle a portée dans le plus grand des secrets. Ce n’est qu’une fois la cigogne passée que la comédienne et son mari Sébastien Diaz ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

« À notre première fille, Liv, on a vécu ça publiquement, on a fait un shower à Deux filles le matin... Mais cette fois-ci, on voulait le vivre juste entre nous, loin d’Instagram et tout » confie la comédienne.

Elle ne cache pas non plus que des raisons professionnelles ont grandement influencé sa décision.

« À Liv, j’ai perdu énormément de travail parce que j’étais enceinte. C’est difficile et complexe pour les producteurs et pour les assurances. Ce n’est pas un métier dans lequel il est facile de conjuguer travail et famille, mais c’est encore plus difficile pour les grossesses », avance-t-elle.