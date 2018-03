Martin Brodeur et Sean Burke à la tête d’Équipe Canada

Les anciens gardiens Martin Brodeur et Sean Burke ont été nommés codirecteurs généraux de la formation nationale qui participera au prochain Championnat du monde de hockey.

Selon le communiqué émis par l’organisation lundi, les deux hommes travailleront à nouveau avec le vice-président des activités hockey et des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond, pour former le groupe de gestion de l'équipe. Ils ont assumé une tâche similaire lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, le pays obtenant une médaille de bronze.

«Je ne peux décrire à quel point Sean et Martin ont joué un rôle précieux au sein du groupe de gestion de notre équipe olympique et toute la valeur qu'ils apportent alors que nous nous concentrons maintenant sur le Championnat mondial, a commenté le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney. En voyant d’anciens joueurs qui nous ont représentés sur la scène mondiale revenir et contribuer à notre succès sur la scène internationale dans un rôle de gestionnaire, nous constatons, en tant qu'organisation, à quel point il est spécial de faire partie d'Équipe Canada.»

«Cela démontre aussi que les joueurs que nous sélectionnons pour faire partie du programme veulent redonner à l'équipe nationale après leur carrière de joueur, ajouté Renney. Leur expérience leur permet aussi de créer le meilleur environnement possible pour que nos entraîneurs et nos joueurs puissent briller et connaître du succès, puisqu'ils ont déjà été dans cette situation et savent ce qu'il faut pour gagner.»

Le tournoi se déroulera à Copenhague et Herning, au Danemark, du 4 au 20 mai.