Québecor lance Porte-Monnaie, une nouvelle marque pour parler d'argent, différemment

Parler d’argent aux jeunes adultes, simplement; voilà la mission que se donne Porte-Monnaie, la nouvelle marque numérique de Québecor.

Lancée lundi, Porte-Monnaie proposera du contenu informatif, inspirant, parfois ludique mais surtout fiable, pour permettre aux jeunes d’approfondir leurs connaissances sur les finances et se donner les moyens de mieux utiliser leur argent.

«Cette nouvelle marque sera pour nous l’occasion de parler d’argent aux jeunes adultes, avec un ton différent et une approche plus ludique et éducative. On choisira surtout sur des thèmes qui intéressent les milléniaux et qui répondent à leur réalité, qui est bien différente de celle de leurs parents. Il y a un vide actuellement dans cette offre de contenus qu’on vient combler avec le lancement de Porte-Monnaie», a indiqué Mathieu Turbide, vice-président Contenu numérique pour Québecor

Créé par des milléniaux, pour les milléniaux, le contenu de Porte-Monnaie passera par des reportages journalistiques, des infographies, des vidéos d’influenceurs et des histoires inspirantes dans le but d’aborder le thème de l’argent, sous toutes ses facettes.

Parmi les reportages déjà publiés, nous retrouvons une entreprise qui propose ses micromaisons aux proprios en devenir, un article sur les 15 emplois les plus demandés au Québec, un dossier sur la Suède (paradis des milléniaux) ainsi qu’un reportage sur un cueilleur de l’Ouest canadien qui amasse près de 10 000 $ en 44 jours de travail.

Partenariat avec la Financière Sun Life

La Financière Sun Life agira comme partenaire principal de Porte-Monnaie.

«La Financière Sun Life cherchait des moyens concrets d’aider les Québécois à prendre en charge leurs finances personnelles pour s’assurer une sécurité financière durable. Porte-Monnaie est la marque parfaite pour atteindre cet objectif», a mentionné Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.

Retrouvez Porte-Monnaie sur Facebook, Twitter, LinkedIn.