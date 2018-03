Télémarketing frauduleux: une peine d’emprisonnement pour le cinquième et dernier accusé

Le cinquième et dernier accusé dans une affaire de télémarketing frauduleux à Montréal a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour et d’une probation de trois ans pour avoir escroqué de nombreuses entreprises canadiennes et américaines.

Randolph Misiurak et quatre autres personnes, dont Alberino Magi – le frère de Tony Magi, un entrepreneur en construction connu pour ses liens avec la mafia montréalaise –, avaient été arrêtés, puis accusés, en 2012, à la suite d’une enquête menée par le Bureau de la concurrence du Canada.

«L’enquête a permis de constater que deux opérations de télémarketing à Montréal utilisaient des manœuvres frauduleuses, a écrit le Bureau de la concurrence dans un communiqué publié lundi. L’appelant prétendait faussement qu’il représentait une entreprise ayant un lien d’affaire avec l’entreprise de la victime et insinuait que certains produits ou services étaient exigés en vertu de règles gouvernementales, ou bien qu’il représentait un organisme gouvernemental.»

Selon ce que le Journal de Montréal rapportait en 2012, les suspects dans cette affaire se seraient enrichis de 840 000 $, seulement en 2006, en soutirant de l’argent à leurs victimes par téléphone, après leur avoir offert de bénéficier de subventions gouvernementales ou en faisant la promotion de trousses médicales bidon.

Randolph Misiurak a plaidé coupable en décembre aux deux chefs d’accusation de fraude portés contre lui.

Au total, les cinq individus épinglés dans le cadre de cette enquête ont plaidé coupables à un total de 33 accusations criminelles, dont 28 pour télémarketing trompeur.