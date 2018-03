Travaux sur Sainte-Catherine: «après 31 ans, on est obligé de fermer»

MONTRÉAL | Étranglée par la hausse des loyers et les chantiers routiers de la métropole, une des plus importantes boutiques de vente de bandes dessinées au Canada est contrainte de fermer ses portes.

«La hausse des taxes, notre bail qui a énormément augmenté, la construction sur Sainte-Catherine et ailleurs sur l’île, tout ça est une histoire d’horreur qui nous oblige à fermer notre magasin», s'est désolée Betty Stock, copropriétaire de la Librairie Astro avec son frère Paul.

Ouverte depuis plus de trois décennies, la librairie Astro fermera ses portes d’ici le 27 juin 2018.

Série de malchances

Paul et Betty n’avaient jamais eu à signer de bail avant de rencontrer leur nouveau propriétaire cette année. Comble de malheur, ce dernier a décidé d’augmenter le loyer de la librairie de 3500 $ à 9500 $ par mois dès juillet 2018.

«On était sous le choc, on savait à ce moment-là que c’était la fin de quelque chose et qu’on ne pouvait rien y faire. Ce n’est pas juste un magasin, mais c’est notre vie aussi. Après 31 ans, on est obligé de fermer», s’est attristé Mme Stock.

Pour ajouter à leur malchance, les propriétaires du commerce avaient constaté depuis trois années une baisse de 40 % de leur clientèle, dont ils attribuent la faute à la construction sur la rue Sainte-Catherine et sur l’ensemble de l’île de Montréal.

«On ne pourra pas payer cette hausse. C’est impossible avec tous les clients qu’on a perdus durant la construction partout sur l’île, a affirmé Betty Stock. Beaucoup de réguliers qui venaient depuis les débuts nous ont dit que c’était fini parce que c’était trop compliqué de venir au centre-ville en voiture ou comme piétons.»

La librairie avait déjà tenté de mener une campagne de sociofinancement en 2017 pour survivre. Toutefois, l’argent amassé avec cette dernière ne suffira pas à maintenir l’endroit ouvert depuis maintenant trois décennies, a assuré M. Stock.

Retraités malgré eux

Les propriétaires de la Librairie Astro sont tous les deux amers que cette situation les oblige à devenir des retraités.

«On aurait pu continuer durant plusieurs années, et à notre âge, on n’a plus l’énergie pour déménager et recommencer, a affirmé Paul, qui est âgé de 68 ans. Betty est aussi rendue à 72 ans. Disons que c’est une grande partie de nos vies sociales avec nos clients qui disparaitra en juillet.»

Paul et Betty invitent toute personne qui souhaite acheter ou aider leur commerce à les contacter.