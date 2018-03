Tuerie de la mosquée: Alexandre Bissonnette plaide officiellement non coupable

Alexandre Bissonnette, qui est accusé en lien avec la tuerie de la mosquée de Québec survenue le 29 janvier 2017, a officiellement plaidé non coupable à chacune des 12 accusations portées contre lui.

Lundi matin, le juge François Huot entend les requêtes préliminaires des avocats. Une procédure qui se déroulera sous ordonnance de non publication.

Les membres du jury seront sélectionnés à compter de la semaine prochaine. Environ 600 candidats potentiels ont été appelés.

Alexandre Bissonnette fait face à 12 chefs d'accusation, dont six de meurtre au premier degré et six autres de tentative meurtre. L’homme de 28 ans a été cité directement à procès, sans enquête préliminaire.

Deux mois ont été prévus pour la durée du procès.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles