Un porteur de ballon du CNDF choisit Laval

Gloire Muganda poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le porteur de ballon du campus Notre-Dame-de-Foy a fait connaître sa décision au cours des derniers jours. Son choix final s’est porté entre Laval et les Stingers de Concordia. Il a aussi visité les Redmen de McGill et prévoyait faire de même avec les Ravens de Carleton, mais il a changé ses plans.

« À Laval, j’aurai la chance de demeurer près de ma famille, de poursuivre Muganda, je retrouverai plusieurs anciens coéquipiers et les coûts seront moindres. L’aspect financier a été le facteur qui a pesé le plus lourd dans la balance. »

Avec seulement trois porteurs au camp de printemps en Floride après les départs de Vincent Alarie-Tardif et Luca Perrier et fort probablement celui de Christopher Amoah, le Rouge et Or souhaitait aimanter quelques recrues. Muganda s’ajoutera en août tout comme Joanik Masse et William Lavoie.