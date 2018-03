[VIDÉOS] Des loups rôdent près d’un village du Saguenay

Une meute de loups qui rôde près d’un village du Saguenay depuis quelques semaines inquiète des résidents qui craignent la présence inhabituelle de ces prédateurs.

Des hurlements perçants la nuit et la photo d’une carcasse de chevreuil découverte aux limites du secteur habité la semaine dernière ont mis la puce à l’oreille des résidents de L’Anse-Saint-Jean, située à mi-chemin entre Saguenay et la région de Charlevoix.

Certains ont raconté sur les médias sociaux avoir entendu les cris des bêtes à plusieurs reprises depuis le début du mois. L’un d’eux, Dany Migneault, écrit aussi être tombé face à face avec un loup lors d’une randonnée à motoneige le 18 mars, une rencontre qui ne l’a pas ébranlé.

«Il n’était pas peureux, j’aurais pu le flatter», écrit-il sur une publication Facebook datée de jeudi dernier.

Caméra

Un citoyen a installé une caméra de chasse à l’entrée de son sentier de raquettes et ce qu’il a vu l’a laissé bouche bée.

«On voyait des pistes d’orignaux et de chevreuils, mais un moment donné on en a vu d’autre et on ne savait pas c’était quoi. J’ai décidé d’acheter une caméra de chasse et c’est à ce moment qu’on a vu les loups», explique Gaétan Bouchard.

Loin de s’alarmer toutefois, le retraité et sa femme n’ont pas hésité à retourner à quelques reprises dans le sentier emprunté par les animaux sauvages.

«Il n’y a pas vraiment de problème le jour. Avec mon chien et ma compagne, ils nous entendent et nous sentent. C’est sûr que les gens ont une peur instinctive du loup, mais on n’a aucune preuve ou exemple d’attaque de loup. Moi à part le petit chaperon rouge, je n’en connais pas», assure M. Bouchard.

C’est une présence de chevreuils plus élevée qu’à l’habitude dans le secteur qui pourrait expliquer les visites de ces prédateurs en quête de nourriture à L’Anse-Saint-Jean.