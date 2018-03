Voie de fait: un policier coupable veut reprendre la patrouille

JOLIETTE | Un policier de Lanoraie coupable de voies de fait ayant causé des lésions veut pouvoir reprendre son poste.

Le 9 décembre 2014, l’agent Guillaume St-Louis a intercepté Alexandre Hébert pour ses vitres de voiture trop teintées, près de la garderie de Lanoraie où il allait reconduire sa fille de 11 mois. Voyant que le citoyen n’avait pas ses papiers sur lui, le policier lui a demandé de sortir de son véhicule et de retirer ses lunettes fumées.

Alexandre Hébert a refusé d’obtempérer. Le policier l’a alors aspergé de poivre de Cayenne puis frappé aux jambes et à la tête avec son bâton télescopique dans le but de le maitriser.

Accusé d’agression armée, de voies de fait causant des lésions ainsi que d’utilisation négligente d’une arme, l’agent Guillaume St-Louis, 36 ans, de la Sureté du Québec de Lavaltrie, a été suspendu de ses fonctions.

Le 8 décembre dernier, le juge Carol Richer a jugé que l’accusé a usé d’une force démesurée et qu’il n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances. Il l’a déclaré coupable de vois de fait ayant causé des lésions.

Absolution conditionnelle

Du côté de la Couronne, Me André-Anne Marion réclame une sentence suspendue, deux ans de probation et 200 heures de travaux communautaires, tandis que Me Nadine Touma, pour la défense, réclame l’absolution conditionnelle.

Si le juge approuve la proposition de la défense, l’accusé pourrait ainsi réintégrer ses fonctions de policier, même s’il a été jugé coupable.

Selon l’avocate, le fait que la cause ait été abondamment médiatisée suffirait à assurer l’objectif de sensibilisation, autant auprès du public que des policiers. «Le message est passé que l’usage de la force n’est pas souhaitée.»

La victime Alexandre Hébert, 32 ans, a de nouveau répété au tribunal hier les nombreuses séquelles que lui ont laissé les événements.

«Ma main ne fonctionne pas à 100%, j’ai du mal à marcher à cause de mes problèmes aux genoux, j’ai des maux de têtes fréquents», a-t-il dit. Selon le plaignant, son entourage aurait subi beaucoup de stress à cause des procédures.

Déjà en arrêt de travail pour dépression au moment des événements, son état s’est empiré et il n’a jamais retravaillé depuis. Il envisage maintenant une réorientation de carrière, car il pense ne plus pouvoir pratiquer son métier de chaudronnier.

Le juge Caro Richer pensait pouvoir rendre sa sentence rapidement, mais il s’est ravisé pour prendre la cause en délibéré jusqu’au 16 mai prochain.