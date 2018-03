Zoé Pelchat en lice au premier Canneseries

Originaire de Québec, la jeune cinéaste Zoé Pelchat prendra part à la première édition de Canneseries, un festival, adossé à l’imposant Mipcom, qui sera consacré aux séries télé ou web.

Sa websérie Dominos, qui met en vedette Émile Schneider, Charlotte Aubin et Paul Ahmarani, est l’une deux œuvres québécoises qui iront se faire voir sur la Croisette, le 11 avril. Avec L’arène, une série réalisée par Jean-François Leblanc et écrite par Marjorie Armstrong, Dominos sera de la compétition Canneseries Digital.

Séries retenues

Les deux entrées québécoises compteront parmi les dix courtes séries web de partout sur la planète qui lutteront pour le trophée de la meilleure série digitale dans cette catégorie.

« L’an passé, j’ai développé une dizaine de projets et Dominos est le seul qui a fonctionné. Ironiquement, c’est le plus flyé. Et voilà que je m’en vais à Cannes. C’est fou la vie », dit la femme de 28 ans.

En plus de lui permettre de vivre le faste cannois avec tapis rouge et tout le bataclan, cette sélection lui injecte une belle dose de confiance.

« Avant Dominos, j’avais fait de la réalisation, mais jamais de projet d’auteur où j’ai tout écrit, choisi la distribution et mon équipe. Ça me dit que si on me donne la chance, je peux faire des affaires. »

Relayée chez nous par TV5, Dominos suit pendant cinq épisodes les destins d’une galerie de personnages aux infortunes diverses. Le scénario s’articule autour des répercussions pour deux frères de la mort tragique de leur maman.