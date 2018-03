5 looks à copier pour porter ses «runnings» en dehors du gym

Si comme nous vous adorez les souliers de course et en avez plus d’une paire dans votre garde-robe, vous vous êtes sûrement déjà demandée comment les agencer sans avoir l’air d’être sortie tout droit du gym.

Heureusement, tout ce qui est sport est tendance, incluant les runnings autrefois dédiés uniquement aux séances d’entraînement. On peut les porter à l’école, au travail ou en sortie entre amis : il suffit de les combiner avec quelques pièces phares de la saison pour obtenir un look de feu.

Les vedettes ont d'ailleurs adopté à l’unanimité cette tendance ultra confo!

Bella Hadid

Sarah-Jeanne Labrosse

Camila Cabello

Besoin d’inspiration pour agencer vos souliers de courses à vos habits de tous les jours? On vous a déniché 5 looks à copier pour les porter avec style en dehors du gym.

1. Le parfait look printannier

FOREVER 21

Blazer jaune Forever 21, 49 $, en ligne.

ARITZIA

Jeans Levi's 501 Skinny, 118 $, en ligne.

2. Des runnings avec tout : même une robe

MISSGUIDED

Robe à col montant crème Missguided, 17 $, en ligne.

FOREVER 21

Béret noir Forever 21, 21 $, en ligne.

3. Le faux mouton et les «kick flare»

I AM GIA

Manteau I AM GIA, 109 $, en ligne.

EVERLANE

Jeans «kick flare» effilochés Everlane, 78 $, en ligne.

4. Le look corpo réinventé

ZARA

Blazer bleu ciel Zara, 149 $, en ligne.

Pantalons à carreaux H&M, 35 $, en ligne.

5. La sportive du dimanche

FOOTLOCKER

Pull molletonné Champion, 50 $, en ligne.

ARDÈNE

Manteau en jeans classique Ardène, 40 $, en ligne.

