5 restaurants où bruncher entre amis à Pâques

Le long week-end de Pâques arrive à toute vitesse et qui dit long week-end dit brunch entre amis!

Parce que les restaurants seront bien occupés pour l’occasion et que ça serait plate de devoir faire la file, voici cinq endroits où réserver dès maintenant!



1. Le Blumenthal

La brasserie montréalaise située en plein cœur du Quartier des Spectacles propose un menu trois services à seulement 35$ par personne. Ce qui vous attend pour le brunch de Pâques : un beau et grand plateau à partager en entrée, un plat au choix qui vous fera définitivement saliver (tartare de saumon, omelette aux herbes, jambon braisé à l’érable, etc.) et finalement, pour le dessert, un bon gâteau opéra accompagné de mignardises.

305 rue Sainte-Catherine Ouest



2. LOV

Une publication partagée par LOV Restaurant (@lovrestaurant) le 26 Juil. 2017 à 4 :28 PDT

C’est parfois plus difficile lorsqu’on est végétarien ou végétalien de trouver un bon endroit où aller bruncher pour Pâques, loin du classique jambon à l’érable. Heureusement le LOV existe et servira son fabuleux menu brunch dans ses deux succursales de Montréal le samedi et dimanche, mais aussi le lundi exceptionnellement. L’horaire du lundi de Pâques sera celui du dimanche, donc de 10h à 22h.



1232 rue de la Montagne / 464 rue McGill



3. Le Richmond

Une publication partagée par Ariane Tonka (@arianetonka) le 9 Déc. 2017 à 12 :27 PST

Le restaurant Le Richmond dans Griffintown souligne toujours le week-end de Pâques avec un bon repas et des activités, et cette année ne fait pas exception! Un repas quatre services à partager pour 45$ par personne vous attend et ça inclut un dessert très très chocolaté! Aussi, la terrasse chauffée sera ouverte et du vin chaud et des shooters sur glace seront servis. T’sais, ça ne se refuse juste pas!

333 rue Richmond



4. Les Enfants Terribles

That Bekky. Une publication partagée par Ernest Leung (@theprofessionalasian) le 20 Juil. 2017 à 9 :32 PDT

Toutes les succursales Les Enfants Terribles proposent le brunch complet ainsi qu’une assiette spéciale «cabane à sucre» le samedi, dimanche et lundi de Pâques. Personnellement, on ne dirait pas non à un bon repas entre amis avec vue imprenable sur Montréal au Sommet de la Place Ville Marie et un petit mimosa à la main!

1 Place Ville Marie, 44e étage et plusieurs autres endroits

5. Chez Kesté

Une publication partagée par KESTÉ (@kestemtl) le 15 Nov. 2017 à 6 :03 PST

Personne n’a dit que c’était obligatoire de manger des fèves au lard et des omelettes à Pâques! Pour faire différent, c’est chez KESTÉ que ça se passe pour le dimanche à l’italienne. Deux options s’offrent à vous, un menu à partager pour 34$ par personne ou encore une table d’hôte entre 31$ et 38$.



275 rue Fairmount Ouest



Pour connaitre les meilleurs restos de Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!