Budget Leitao 2018: le flou persiste autour de la ligne bleue du métro

QUÉBEC | Même si le projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal se retrouve une fois de plus dans le budget provincial, aucun engagement ferme n’est inscrit quant aux montants que le gouvernement est prêt à payer et aucun échéancier n’est prévu.

« On connaît l’enveloppe, mais on ne connaît pas les détails, alors on a bien hâte de voir l’annonce, a réagi la mairesse de Montréal, Valérie Plante. J’imagine qu’elle est imminente, où on va avoir tous les détails liés à cette nouvelle. »