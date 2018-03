Catalogne: le mouvement indépendantiste risque de se radicaliser

La décapitation du mouvement indépendantiste catalan, dont les chefs sont inculpés, incarcérés ou en exil, crée un vide de pouvoir dont profitent les militants plus radicaux, prêts à protester en coupant des routes ou en affrontant la police.

L’offensive de la justice - qui a mis sous les verrous neuf dirigeants indépendantistes et lancé des mandats d’arrêt internationaux contre six autres, dont le président catalan destitué Carles Puigdemont - «incite au durcissement» du séparatisme, estime la chercheuse Berta Barbet, de l’Université autonome de Barcelone.

«Comme le conflit est de plus en plus tranché et que la division de la société s’aggrave, le risque de radicalisation est de plus en plus manifeste», ajoute-t-elle, «même si je ne crois pas qu’il se radicalise totalement» jusqu’à la lutte armée.

L’Espagne a été ensanglantée pendant quatre décennies par les attentats de l’organisation séparatiste basque ETA, à laquelle sont attribués 829 morts, tandis que les actions menées par le groupe séparatiste catalan Terra Lliure dans les années 80 ont fait une victime.

Après des années de gigantesques manifestations pacifiques dans la région, l’arrestation en Allemagne du président destitué Carles Puigdemont - qui avait fui l’Espagne après la tentative de sécession de la Catalogne - a déclenché dimanche des affrontements entre militants et policiers qui ont fait une centaine de blessés légers.

Barcelone a vu les policiers charger les manifestants qui leur jetaient des oeufs et des bouteilles et enflammaient des conteneurs de déchets dans le centre.

Malgré les appels au calme de plusieurs dirigeants, ces manifestations convoquées par des groupes radicaux appelés Comités de défense de la République (CDR) ont continué mardi avec des coupures de routes dans la région.

«Le printemps catalan a éclaté ! Nous avons atteint un point de non-retour (...) Nous nous réapproprions les rues et paralysons le pays» , avaient proclamé lundi les CDR, appelant à la grève générale comme celles déclenchées en Catalogne pendant la crise de l’automne dernier.

Ils avaient alors bloqué des routes dans toute la région, fermé des sites touristiques et interrompu la liaison ferroviaire entre Madrid et la France.

Paralyser l’État

Les décisions de justice «ont pour effet de réactiver le mouvement dans la rue, qui se renforce et se tend», avertit Jordi Amat, auteur de plusieurs essais sur le mouvement secessionniste.

Selon lui, l’échec de la rupture unilatérale avec l’Espagne en octobre, aussitôt suivi de la mise sous tutelle de la Catalogne par Madrid, et les poursuites judiciaires ont modifié la stratégie des séparatistes.

Jusque-là, ils cherchaient à «gagner en légitimité» en recueillant des appuis à l’étranger, à présent, dit-il, «la seule stratégie qu’ils puissent suivre, c’est la déstabilisation» de l’État espagnol.

Cette intention se manifeste à ses yeux dans l’insistance des indépendantistes - majoritaires au parlement régional - à présenter des candidats à la présidence de la région disqualifiés par leurs démêlés judiciaires, comme Carles Puigdemont.

«Pour beaucoup de secteurs de l’indépendantisme, cette déstabilisation passe également par la rue (...) Il y a une volonté de paralyser la mécanique de l’État», affirme-t-il.

Les deux principaux partis - le PDeCAT (conservateur) et ERC (gauche) - ont tenté prudemment de faire baisser la tension fin 2017, tandis qu’une plus petite formation sécessionniste, la CUP, continuait à prôner la désobéissance envers Madrid.

Les premiers sont soumis aux pressions de leur dirigeant, Carles Puigdemont, vers la rupture, et les seconds ont été fortement secoués par l’emprisonnement de leur chef, Oriol Junqueras, et la fuite à l’étranger de leur numéro deux Marta Rovira.

«Les meneurs qui pouvaient canaliser le mouvement se sont retrouvés hors-jeu et c’est un scénario qui permet à la CUP de promouvoir sa stratégie», relève Jordi Amat.

Berta Barbet estime cependant que la menace que font peser les tribunaux - avec pour certains des inculpations pour «rébellion» passibles de peines de prison allant jusqu’à 30 ans - peut aussi détourner les séparatistes de la voie radicale.

C’est pourquoi aucun dirigeant «ne défend clairement l’option de la rupture dure et de cette façon, il est difficile que la radicalisation aille très loin».