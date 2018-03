Pour mieux connaître Jeff Bezos

Jeff Bezos est l’homme le plus riche du monde et le fondateur d’Amazon. Voilà qui est de notoriété publique. Mais bien d’autres infos viennent compléter le portrait d’un entrepreneur qui, jusqu’à récemment, vivait encore à l’ombre des projecteurs.

1. Bezos, nom de famille adoptif

La mère de Jeff était adolescente quand il est né. Son père biologique était un homme de cirque qui a tout de suite quitté sa vie pour ne plus jamais y rentrer. À sa place, un certain Miguel Bezos a épousé la mère et a adopté le fils. Jeff a naturellement repris son nom de famille.

2. Propriétaire du Washington Post

Jusqu'en 2013, le CEO d’Amazon n’était pas très impliqué politiquement et se concentrait plutôt sur le développement de son entreprise. Mais tout cela s’est inversé avec l’acquisition du journal mythique de la vie politique américaine, le Washington Post. Bien qu’en perte de vitesse, le quotidien reste une sommité de grande influence.

AFP

3. Lui aussi a une entreprise spatiale

Elon Musk n’est pas le seul à se payer une compagnie pour aller faire des affaires dans l’espace. Jeff Bezos a lancé Blue Origin, une société dédiée à l’exploration et au tourisme spatial. Même au-delà de l’atmosphère, la concurrence est rude.

AFP

4. Un philanthrope avéré

Jeff Bezos investit également dans des organisations caritatives. Il a notamment fait un don de 33 millions de dollars US à une association qui offre des bourses aux Dreamers, ces jeunes immigrants arrivés clandestinement aux États-Unis quand ils étaient enfants.

Autre donation qui a fait les manchettes est celle que le célèbre milliardaire a faite à une campagne pour le mariage gai à hauteur de 2,5 millions de dollars.

AFP

5. Un palais à Washington

Puisqu’une grande partie de ses affaires prend dorénavant place à Washington, l’homme d’affaires s’est acheté une demeure valant 23 millions de dollars. Celle-ci, bien plus qu’une simple habitation, aura pour but de faire avancer l'engagement politique de M. Bezos.

En effet, le New York Times a informé que la maison est sous rénovation afin de pouvoir accueillir la classe politique de la capitale durant des soirées distinguées.



6. Une fortune estimée à 125 milliards de dollars US

Considérant cette fortune, un petit calcul peut être fait. Pour une personne possédant 50 000 dollars, la donation de 33 millions que Bezos a faite aux Dreamers correspondrait proportionnellement à un don de 13,2 $. Statistiquement, nous sommes tous aussi généreux que lui. Mais 13,2 $ n'envoient personne à l'université.

CNW

7. Il était financier avant de devenir entrepreneur

Diplômé de Princeton à l’esprit vif, il a tout de suite trouvé sa place dans la gestion de hedge fund à New York. Il est d'ailleurs rapidement devenu vice-président senior de la compagnie D.E Shaw. Mais en 1994, alors que le boom internet est lancé, il décide de fonder sa propre entreprise de vente de livres en ligne. La suite est entrée dans l’histoire de la business.

8. Amazon n’était pas le premier choix de nom d’entreprise

Au départ, Bezos allait nommer sa compagnie Cadabra, comme dans Abracadabra. Mais le nom sonne un peu comme «cadaver», cadavre en anglais. On s’entend, ce n’est pas très vendeur.

Il opte finalement pour Amazon et sera élu personne de l’année cinq ans plus tard par le magazine TIME.

REUTERS

9. Libertarien et transhumaniste

Comme beaucoup de dirigeants de la Silicon Valley, Jeff Bezos est libertarien et transhumaniste.

Cela signifie que, d’une part, il souhaite limiter au possible l’intervention de l’État et qu'il croit que le marché libre et concurrentiel permettrait d’établir la meilleure structure sociale possible.

D’autre part, le transhumanisme constitue une idéologie qui promeut l’utilisation des avancées scientifiques et technologiques pour améliorer l’être humain et lui permettre de se défaire de ses barrières biologiques.

10. Sa job idéal : Barman

Dans une conférence en novembre, le multimilliardaire a affirmé que son emploi idéal serait de servir des drinks, notamment parce qu’il aime parler aux gens. Il en faudrait du tips pour atteindre sa fortune.