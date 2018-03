Christina Aguilera méconnaissable, mais magnifique sur la couverture du magazine Paper

Christina Aguilera a pris la pose pour le magazine Paper et le résultat a fait réagir la Toile pour les meilleures raisons.

La chanteuse de Genie in the Bottle y apparaît sans artifices, ses taches de rousseur bien en évidence. Sous la lentille de Zoey Grossman, Christina Aguilera semble rajeunie.

Christina Aguilera nous avait habitués à des looks beauté extrêmes, elle qui adore les habits et le maquillage beaucoup plus «extra».

«J’ai toujours été quelqu’un qui aime expérimenter, j'aime le théâtre, j'aime créer des scénarios et jouer un personnage dans une vidéo ou sur scène, explique-t-elle au magazine Paper. Je suis une artiste naturelle. Je suis rendue à un point de ma carrière où il est agréable de retirer tous les artifices, même sur le plan musical. C’est libérateur d’être capable de se dépouiller et d’apprécier qui l'on est, sa beauté à l’état brut.»

L’ancienne juge de The Voice est absolument sublime!

Voyez toutes photos en ligne, sur le site de Paper Magazine.

