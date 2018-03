Circuit gagnant pour Vladimir Guerrero fils

MONTRÉAL | Scénario de rêve: Vladimir Guerrero fils a joué les héros avec un circuit en solo après deux retraits en fin de neuvième manche pour donner une victoire de 1-0 aux Blue Jays de Toronto, mardi soir à Montréal, face aux Cardinals de St. Louis.

La foule s’est levée, puis ses coéquipiers l’ont d’ailleurs accueilli au marbre en sautant autour de lui.

«C’était un beau moment, mais déjà en venant ici, c’était les deux plus beaux jours de ma vie, a commenté Guerrero fils, au terme du match, par le biais de l’interprète québécois Josué Peley. Même si cette fin de match n’était pas arrivée, c’était déjà pour moi un rêve qui devenait réalité.»

Les Jays n’avaient pas trop gâté les partisans jusque-là dans ce match, avec seulement deux coups sûrs avant cette longue balle de «Vlad Junior». Son père aurait certainement aimé voir ça...

«C’est certain que mon père aurait adoré être ici, mais pour des raisons familiales, il a dû demeurer en République dominicaine», a regretté le jeune homme qui vient d’avoir 19 ans.

Outre l'exploit peu banal de Guerrero fils, le légendaire Tim Raines a généré des applaudissements lors des cérémonies d’avant-match. Il a ensuite procédé au lancer protocolaire en compagnie de son ancien coéquipier des Expos, le lanceur Steve Rogers. Si le Québécois Russell Martin prenait place derrière le marbre pour l’occasion, il a plutôt entamé la rencontre au troisième but, en défensive.

Inoccupé en cinq manches au troisième coussin, Martin a été remplacé par Guerrero fils, le héros du jour. Au bâton, le Québécois a pour sa part été blanchi en deux présences.

Bon départ pour Biagini

Point positif pour les Blue Jays dans ce dernier match préparatoire: le partant Joe Biagini a bien fait en ne donnant aucun point en cinq manches. Il a habilement réparti cinq coups sûrs et un but sur balles, effectuant par ailleurs six retraits au bâton.

Les Blue Jays complètent le camp avec un dossier de 14-18. Après une journée de congé mercredi, les Jays entameront leur saison à domicile, jeudi soir, en recevant la visite des Yankees de New York. J.A. Happ sera le partant de la formation torontoise et il sera opposé à Luis Severino.

À l’attaque pour les Blue Jays, le voltigeur Kevin Pillar a ajouté un coup sûr en deux présences pour conclure le calendrier présaison avec une excellente moyenne de ,438 (21 en 48).