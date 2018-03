Classiques et découvertes

Pierre Lapointe, Catherine Major, Marie-Nicole Lemieux, le pianiste Charles Richard-Hamelin, la compagnie de cirque Flip FabriQue et la cantatrice Lisette Oropesa seront les grandes vedettes de la saison 2018-2019 de l’Orchestre symphonique de Québec.

Une 117e saison constituée des grands classiques de la musique symphonique et de découvertes. Un alliage auquel tient le chef et directeur artistique Fabien Gabel.

L’OSQ s’attaquera au Psaume XLVII de Florent Schmitt, à l’impossible Concerto pour piano no 3 de Rachmaninov, popularisé dans le film Le Prodige, à des musiques de films, de jeux vidéo et à une œuvre inédite de Stravinsky.

« Il s’agit d’une œuvre de jeunesse de Stravinsky, qu’il a écrite en 1908 pour rendre hommage à son professeur Nikolaï Rimski-Korsakov décédé. Les partitions, qui étaient perdues, ont été retrouvées dans les tiroirs du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2015. C’est une œuvre qui est annonciatrice du génie de Stravinsky », a décrit Fabien Gabel.

Cette œuvre jamais interprétée au Québec fera partie du concert La Pastorale de Beethoven, présenté le 24 mars 2019, au Grand Théâtre de Québec.

La pianiste française Lise de la Salle interprétera, les 19 et 20 septembre, accompagnée par l’OSQ, le périlleux Concerto pour piano no 3 de Rachmaninov.

Pierre Lapointe et Catherine Major

La soprano américaine Lisette Oropesa, qui a chanté 100 fois au Metropolitan Opera de New York, sera en vedette, le 29 mai 2019, dans la Scène de la folie d’Ophélie, de l’opéra Hamlet d’Ambroise Thomas.

Pierre Lapointe (10 et 11 avril 2019) et Catherine Major (23 et 24 mai 2019) proposeront des versions symphoniques de leurs chansons dans la série Coups de foudre Hydro-Québec. Il s’agira d’une deuxième expérience pour Catherine Major après celle vécue en 2013.

« J’ai eu mal aux pommettes durant une semaine d’avoir trop souri tout au long de ces deux concerts. Ce fut un des moments les plus extraordinaires de ma carrière et ça va être un bonheur renouvelé cinq ans plus tard », a indiqué celle qui accueillera Ariane Moffat pour quelques chansons.

Le populaire concert Hollywood reviendra pour une quatrième édition, les 20 et 21 décembre, avec les musiques de Ben-Hur, La planète des singes et Titanic, entre autres.

► La programmation 2018-2019 de l’OSQ est en ligne à l’adresse osq.org.