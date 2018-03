Climat de travail miné par les coûteuses inondations

Épuisements professionnels, démissions et congédiements : le ministère de la Sécurité publique (MSP) n’était pas prêt à affronter les catastrophes naturelles qui ont coûté un record de 158 millions de dollars en indemnisations pour la dernière année.

La flambée des réclamations de Québécois à la suite des multiples inondations et glissements de terrain a érodé le climat de travail à la Direction du rétablissement du MSP.

De juin à décembre 2017, pas moins de 19 employés ont démissionné dans ce département et 7 autres ont été congédiés.

« Les chiffres ne mentent pas », admet Olivier Cantin, porte-parole au ministère de la Sécurité publique.

Il s’agit d’une explosion de départs inhabituelle. Un seul employé avait remis sa démission dans les 30 mois précédant cette crise.

Pourtant, ce département a géré d’autres catastrophes importantes, comme l’explosion du centre-ville de Lac-Mégantic, les inondations en Montérégie et les feux de forêt au nord de la province.

« Est-ce qu’on était prêt ? Non », croit le président du Syndicat de la fonction publique (SPGQ), Richard Perron.

Historique

Le MSP admet que les crues exceptionnelles qui ont frappé le sud du Québec au printemps 2017 ont bouleversé les troupes. Même chose pour les glissements de terrain records qui ont dévisagé le territoire québécois.

L’an dernier, le gouvernement a versé un montant record de 158 millions de dollars aux sinistrés.

Les employés ont eu à traiter plus de 6100 dossiers d’aide financière, uniquement avec les crues printanières.

Les employés ont dû redoubler d’efforts et travailler durant de longues heures.

« La charge de travail est importante, nécessite des déplacements et la réalisation d’heures supplémentaires régulièrement à effectuer en soirée et les fins de semaine », a relaté M. Cantin.

Ainsi, le climat de travail se serait détérioré rapidement, si bien que plusieurs ont décidé de quitter le navire. « Il s’agit d’une décision personnelle, les raisons d’une démission ne sont pas toujours mentionnées », a toutefois souligné le MSP.

Diagnostic réclamé

Selon le syndicat, le MSP savait que les effectifs étaient en deçà des besoins. « Il y avait un manque de conseillers aux opérations sur le terrain », a-t-il soutenu, ce qui a pu nuire aux services pour les citoyens.

Au plus fort de la crise, 112 employés occasionnels ont été embauchés pour aider l’équipe en place à répondre aux besoins urgents. « Ils ont quand même pris les moyens pour s’en sortir. Ils ont engagé en catastrophe », a dit M. Perron.

Un département comme celui du rétablissement doit pouvoir compter sur des professionnels qui ont une expertise solide, soutient-il.

Une demande de diagnostic organisationnel a été réclamée par le syndicat.

– Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier

560 M$ versés aux sinistrés du Québec en huit ans

La facture liée aux catastrophes naturelles et humaines a dépassé le demi-milliard de dollars en aide aux sinistrés depuis huit ans.

Seulement entre avril 2017 et mars 2018, le gouvernement a versé 158 M$ aux sinistrés québécois en raison des inondations historiques du printemps et des glissements de terrain multiples causés par les pluies diluviennes.

Du jamais-vu, surtout qu’au début du millénaire, le programme versait en moyenne 7 M$ par année. Depuis 2009, les indemnisations ont atteint 560 M$.

Les citoyens, les entreprises, les villes et les MRC sont admissibles.

Les crues qui ont dévasté les secteurs de l’Outaouais, de la région métropolitaine de Montréal, de la Montérégie, de la Mauricie, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, en 2017, et celles de la Ville de Québec, au début 2018, semblent avoir pris le gouvernement de court.

Prévention

En raison des changements climatiques, les zones inondables ont pris de l’expansion.

Des endroits qui devaient connaître des crues tous les 100 ans sont maintenant à risque d’y goûter aux 20 ans, soulignent des experts qui ont lancé le signal d’alarme il y a déjà plusieurs années.

Les experts sont unanimes : les montants d’indemnisation continueront d’augmenter rapidement si l’argent n’est pas investi dans la prévention et si le développement urbain continue de se faire dans les endroits à risque.

Ainsi, pour prévenir d’autres catastrophes, Québec a indiqué qu’il investira 20,5 M$ pour cartographier les zones inondables de nombreuses régions du Québec.

Lutte à terminer

Cet investissement est « un pas dans la bonne direction », indique le directeur général d’Ouranos, Alain Bourque.

Mais que faire ensuite avec ces cartes-là ? « C’est le plus grand défi, affirme-t-il. C’est une lutte entre s’assurer d’un développement territorial qui est moins dans des régions à risque et effectuer les changements le plus rapidement possible. Au même moment, le climat continue à changer avec des événements extrêmes qui [sont] plus fréquent[s]. Alors, qui va gagner ? Ce n’est pas clair. »

Isabelle Thomas, professeure d’urbanisme à l’Université de Montréal, soutient aussi que les mesures d’adaptation sont primordiales « pour minimiser les coûts et pouvoir améliorer l’aménagement du territoire ainsi que la sécurité des personnes ».

Record d’indemnisations cette année au Québec

Somme versée par année financière dans le cadre des programmes d’aide à la suite d’un sinistre

Avril 2017 à mars 2018 : 158 M$

158 M$ 2016-2017 : 20 M$

20 M$ 2015-2016 : 28 M$

28 M$ 2014 : 57 M$

57 M$ 2013 : 88 M$

88 M$ 2012 : 54 M$

54 M$ 2011 : 71 M$

71 M$ 2010 : 17,2 M$

17,2 M$ 2009 : 28,5 M$

(Données : demande d’accès à l’information 2014 et 2018)