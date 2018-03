Congédiement possible : Alain Vigneault encore évoqué par un média new-yorkais

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Alain Vigneault, est de nouveau la cible d’un réputé chroniqueur de la «Grosse Pomme» qui estime pertinente l’idée de le congédier au cours des prochains jours.

Dans l’édition de mardi du quotidien «New York Post», Larry Brooks présente plusieurs arguments pour appuyer son raisonnement. Déjà, à la fin octobre, l’auteur évoquait la possibilité de voir l’ex-pilote du Canadien de Montréal perdre son emploi chez les Blueshirts. Au cours des récentes semaines, il a également écrit que l’homme de 56 ans en était à ses derniers milles dans la métropole américaine.

Brooks avait aussi indiqué en janvier que l’organisation new-yorkaise s’apprêtait à effectuer des changements importants sur la glace. À l’époque, il avait précisé que le capitaine Ryan McDonagh n’était pas un intouchable; celui-ci a été envoyé au Lightning de Tampa Bay à la date limite des transactions.

Pour revenir à Vigneault, à la barre des Rangers depuis 2013-2014, le chroniqueur croit qu’il est plus facile de changer d’instructeur que de se départir et d’acquérir plusieurs joueurs en peu de temps. De plus, les nombreuses erreurs de l’équipe sur la glace lors des dernières saisons semblent jouer contre le Québécois.

«Les problèmes chroniques en zone défensive seront le point déterminant dans la décision des Rangers d’apporter ou non un changement derrière le banc, a rédigé Brooks. Cela aura plus d’importance que le fait de voir des jeunes incapables de se développer sous les ordres de Vigneault ou la nécessité d’avoir une nouvelle voix dans le vestiaire.»

«Il y a eu trop de bévues en zone défensive, ce qui est compréhensible avec un groupe d’arrières ayant peu d’expérience. Mais le problème, c’est que rien n’a changé depuis les trois dernières années. Les erreurs n’ont jamais été aussi nombreuses, même avec la présence dans les quatre premiers mois de vétérans qui totalisaient environ 1750 matchs dans la Ligue nationale», a-t-il aussi écrit.

New York affiche un dossier de 33-35-8 bon pour 74 points et le 11e rang de l’Association de l’Est.