Denis Shapovalov s’incline en huitièmes de finale après une belle bagarre

Denis Shapovalov s’est bien battu, mais son parcours au tournoi de Miami a tout de même pris fin en huitièmes de finale, mardi.

Le Canadien de 18 ans s’est incliné en trois manches de 6-7 (2), 6-4 et 4-6 devant le Croate Borna Coric, 36e raquette au monde.

Au service lors du dernier jeu du match, Shapovalov a sauvé deux balles de bris avant d’être déjoué par un coup sur la ligne de son adversaire, alors qu’il était au filet.

Également brisé plus tôt pendant la dernière manche, le 46e joueur au monde s’était donné une chance en enlevant le service de Coric, 21 ans, peu de temps après, mais ce ne fut pas suffisant.

Les deux joueurs ont brisé leur adversaire à trois reprises mardi, Shapovalov en sept occasions et Coric en 10.

Le jeune prodige canadien a réussi six as dans la partie, mais il a commis le même nombre de doubles fautes.

En quarts de finale, Coric croisera le fer avec le gagnant du duel opposant l’Allemand Alexander Zverev (cinquième) et l’Australien Nick Kyrgios (20e), qui avait lieu plus tard en soirée. Il a remporté ses deux duels en carrière contre Zverev et a une fiche de 1-1 contre Kyrgios.