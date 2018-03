Destitution : un juge s’accroche à son poste en saisissant le tribunal

Un juge de la Cour supérieure du Québec soupçonné d’avoir acheté de la cocaïne avant sa nomination, en 2010, veut faire annuler un rapport recommandant sa révocation.

« Le rapport rendu par le Conseil canadien de la magistrature [...] doit être déclaré invalide », affirme sans détour le juge Michel Girouard, dans sa demande déposée au palais de justice de Montréal.

Le juge Girouard, qui avait accédé à la magistrature en 2010, s’était retrouvé dans l’eau chaude quelques années plus tard à la suite d’une vaste enquête visant le trafic de cocaïne en Abitibi.

Dans le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec, il était indiqué que M. Girouard, alors avocat, aurait acheté une « substance illicite » au propriétaire d’un club vidéo.

Des audiences s’étaient tenues devant le Conseil canadien de la magistrature, durant lesquels le juge avait lui-même témoigné.

Dans son plus récent rapport, le Conseil a conclu que le juge avait « manqué à l’honneur et à la dignité », que son « intégrité avait été irrémédiablement compromise » et que la « confiance du public envers la magistrature avait été ébranlée », au point où le juge Girouard était rendu inapte à continuer à siéger.

Visiblement insatisfait de ces conclusions, M. Girouard a embauché deux grandes firmes d’avocats –McCarthy Tétreault ainsi que Joli-Cœur Lacasse– pour faire annuler le rapport. La demande a été déposée à la Cour supérieure du Québec, c’est-à-dire le même tribunal où le juge Girouard a été nommé.

Colonies

À coups d’arguments de droit et citant même des exemples remontant du temps des colonies en 1787 –la même année où la couronne Britannique a acheté des terres de la région de Toronto aux Amérindiens–, le juge affirme que certains articles de la Loi sur les juges sont inconstitutionnels.

Dans le document de cour, il donne des exemples du temps des colonies sur la suspension ou la destitution de juges, pour affirmer « que les provinces ont historiquement exercé un contrôle sur la conduite des juges par l’entremise de leur assemblée législative » et ce, même s’ils sont nommés par le fédéral.

Ainsi, historiquement, il prétend que seul le provincial peut recommander sa destitution, et non le fédéral. Or, le Conseil canadien de la magistrature est un organisme fédéral, ce qui rendrait inconstitutionnelle la décision défavorable rendue à son endroit.

La requête du juge Girouard sera présentée à la cour d’ici les prochaines semaines.