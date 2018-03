Du rap au Parlement

Le rap, comme style littéraire, devrait faire son arrivée au Parlement en même temps que la nouvelle poète officielle. L’Acadienne Georgette LeBlanc commence mardi un mandat deux ans où elle devra écrire et proposer des poèmes qui reflètent la culture canadienne et elle veut moderniser cet art.



« La poésie pour moi, c’est dans un sens très large, j’cré bien. Le rap, c’est de la poésie, c’est aussi une approche à la parole », a répondu Georgette LeBlanc au Sac de chips, même si elle se dit plus familière avec un style plus littéraire.

Mais cela ne l’a pas empêché de prêter sa plume et sa voix à des rappeurs acadiens, dont au groupe Radio Radio et à Arthur Comeau.

D’ailleurs, elle écrit un peu à la manière des rappeurs. Le joual, le chiac et le slang sont abondants dans ses textes, elle refuse de se conformer au français normatif. «C’est important, parce que c’est ma voix, c’est mon français maternel. Je valorise dans la création le fait d’être authentique quand on parle.»

Dans la début quarantaine, Georgette LeBlanc espère aussi que sa nomination va aider à démocratiser la poésie. Elle veut combattre la croyance populaire que cette forme d'art est réservée aux élites.

«On vit dans un drôle de monde, on est entouré de poésie et on ne la voit point de même. On écoute de la musique à la radio, on lit des statuts sur Facebook, mais on a une perception que la poésie c’est seulement La Pléiade.»