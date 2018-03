En quête d’un record Guinness

Sébastien Fortier tente d’organiser le plus gros tournoi de hockey mineur jamais vu.

On dit souvent qu’il est important d’aller au bout de ses rêves. Fortier l’a compris alors qu’il veut battre un record Guinness en organisant un tournoi de hockey mineur regroupant au-delà de 700 équipes.

Le Sherbrookois d’origine, maintenant basé en Californie depuis une vingtaine d’années, voit gros pour son « OneHockey Holiday Invite 2018 », qui se déroulera du 27 au 30 décembre dans l’État du Michigan.

« J’ai toujours voulu faire quelque chose de grandiose, a expliqué Fortier, le patron de OneHockey qui se spécialise dans l’organisation de tournois aux quatre coins de l’Amérique. Tout a commencé avec un rêve que j’ai fait la nuit.

« Dans celui-ci, il était question d’un record Guinness et d’une rencontre avec le président de Hockey Michigan.

« J’aimerais avoir 700 formations inscrites. Tous les gens à qui j’en parle pensent que je suis fou. Malgré cet objectif ambitieux, je crois que je vais en refuser plusieurs. »

664 équipes à Calgary

C’est un tournoi de hockey présenté à Calgary en 2007 qui détient actuellement la marque mondiale. À l’époque, l’événement albertain avait attiré 664 équipes et 10 922 joueurs qui avaient pris part à 957 rencontres sur 42 patinoires.

« On a ouvert le tournoi dans 56 catégories. Les matchs seront présentés sur 56 patinoires, a ajouté l’ancien attaquant des Bisons de Granby et des Faucons de Sherbrooke dans les années 1990.

« Au moment où l’on se parle, une centaine de formations de sept pays ont déjà confirmé leur participation, et ce, sans tenir compte de la participation des nombreuses formations du Michigan. »

Ce tournoi d’envergure aura une saveur internationale alors que des équipes de la Russie, de l’Estonie, de la Suède, du Canada et de la Belgique seront présentes.

Comment les dirigeants des records Guinness feront-ils pour homologuer le record de Fortier et de son organisation ?

« Ils ne pourront pas avoir un représentant dans chaque aréna, donc on devra leur envoyer toute la documentation nécessaire pour qu’ils puissent approuver notre record, a expliqué Fortier. Par exemple, on devra leur faire parvenir nos fiches d’inscription et nos feuilles de match. »

Et le Québec ?

Fortier aimerait bien compter sur la participation d’équipes du Québec dans son tournoi.

« Je souhaiterais avoir entre 30 et 40 formations de ma province natale, a mentionné l’organisateur. Par contre, je sais que Hockey Québec a une règle selon laquelle il y a une pause durant la période des Fêtes.

« J’aimerais bien qu’ils fassent une exception pour les formations qui voudraient prendre part à mon événement. Je compte bien entrer en contact avec eux pour discuter de la situation. »

Comme c’est souvent le cas pour les tournois présentés à l’extérieur du Québec, les frais d’inscription ne sont pas à la portée de toutes les équipes. Le coût est de 2000 $ US, mais les équipes sont assurées d’un minimum de cinq parties et de plusieurs cadeaux qui sont remis aux hockeyeurs.

« On s’arrange pour gâter les jeunes pour qu’ils veuillent revenir l’année suivante, a souligné Fortier. On mise beaucoup sur l’ambiance afin que tout le monde ait du plaisir. »

Un rêve un peu fou

Objectif d’équipes inscrites : 700

Nombres de patinoires nécessaires : 56

Nombre de villes engagées : 33

Nombre de chambres d’hôtel : 30 000

Nombre de catégories dans le tournoi : 56 de 12 équipes chacune

Retombées économiques prévues : 15 M$ US

Comme Obélix...

Ce n’est pas un hasard si Sébastien Fortier aime organiser des tournois de hockey pour le compte de son organisation OneHockey. Comme Obélix avec la potion magique, il est tombé dedans lorsqu’il était plus jeune.

Son père Gaétan a été le président du Tournoi international bantam de Sherbrooke pendant une dizaine d’années.

« Il était incroyable et il le faisait bénévolement, a raconté Fortier lors de son entretien avec Le Journal de Montréal. Je me souviens qu’il avait un télécopieur dans la pièce à côté de sa chambre à coucher, et il recevait souvent des papiers pendant la nuit.

« Il n’était pas rare qu’il se levait pour regarder les documents qui entraient. Mon père s’occupait d’un tournoi d’envergure tout en étant facteur de jour. »

Aujourd’hui, M. Fortier aime bien prodiguer quelques conseils à son fils lorsque celui-ci lui en fait la demande.

« Ce que j’ai appris, c’est que je devais travailler fort, mais aussi de le faire intelligemment », a mentionné l’ancien attaquant qui a disputé quelques rencontres avec la filiale du Canadien après sa carrière dans la LHJMQ.

Le rêve américain

Après une carrière où il a trimballé son baluchon dans les ligues mineures aux États-Unis, Fortier a décidé de s’installer en Californie pour lancer OneHockey qui se spécialisait dans les écoles de hockey.

Les premières étaient présentées sur les patinoires californiennes. Cependant, son organisation a rapidement étendu ses tentacules dans plusieurs États.

Quelques années plus tard, OneHockey s’est lancé dans l’organisation des tournois. C’est maintenant devenu un incontournable dans le monde du hockey mineur au pays de l’Oncle Sam.

« Tout a commencé avec une carte de crédit de 1000 $, a expliqué Fortier avec un brin de fierté. C’était important pour moi de répondre aux besoins des jeunes.

« Mon rêve est de devenir la compagnie par excellence d’organisation de tournois de hockey et la favorite de tous. »