Enfin du renfort pour l’Impact

Avec l’adition des Rod Fanni, Alejandro Silva et Rudy Camacho, l’Impact commence à ressembler à une équipe compétitive en MLS. De plus, on a l’impression que les trois nouveaux joueurs du Bleu-blanc-noir s’inscrivent en plein dans le projet que Rémi Garde nous présente depuis le début de l’année.

En fait, les trois premiers matchs de la saison ont confirmé les besoins du XI montréalais, des besoins que l’ensemble des observateurs avait anticipés du début. Déjà, dans le match contre le Toronto FC, Fanni a montré de quel bois il se chauffe. On souhaite alors que les deux autres aient un effet similaire sur l’effectif.

Pour ces trois nouveaux joueurs, la trêve internationale arrive à un très bon moment. Ils auront l’occasion de s’entraîner avec l’équipe et de tranquillement poser leurs valises à Montréal, leur nouvelle ville d’accueil.

Sans l’ombre d’un doute, l’objectif est de faire d’eux des joueurs du XI partant. Des joueurs dont on ne peut se passer, ou presque. Si ça s’avère, l’Impact aura plus de profondeur et ça amènera plus de compétition à l’interne, ce qui ne peut représenter qu’un luxe pour l’entraîneur.

La hauteur des ambitions

Avant de s’emballer, on leur donnera tout de même quelques matchs. Par contre, si cette équipe veut gagner la coupe MLS, j’ai la conviction qu’elle aura besoin de deux éléments supplémentaires.

D’abord, il faudra ajouter un milieu de terrain dans l’axe pour jouer aux côtés de Saphir Taïder et Samuel Pitte. Ça, c’est essentiel.

Ensuite, il faudra aussi un attaquant de pointe, et ce, même si Matteo Mancosu ou Anthony Jackson-Hamel pourrait offrir des meilleures performances dans les prochains matchs en bénéficiant de l’influx de talent dans l’équipe.

À ce moment, l’Impact sera en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes de l’Est.

Pour revenir à Silva et Camacho, leur baptême du feu aura lieu samedi à Seattle. Un bon test pour ces deux joueurs puisque, dans un premier temps, les Sounders sont une des meilleures équipes du championnat depuis plusieurs années déjà. Ce voyage donne aussi un avant-goût des particularités de la MLS parce que le vol vers l’Ouest américain prend plus de six heures et la surface de jeu en est une artificielle.

Un autre cycle canadien

Encore une autre fois, notre sélection nationale entre dans une nouvelle ère. Cette fois-ci, ce sera celle de l’entraîneur John Herdman.

Cet ancien entraîneur de la sélection féminine connaît bien la culture footballistique du Canada. J’imagine aussi qu’il connaît bien les joueurs pour les avoir vus jouer régulièrement.

Sa feuille de route avec le programme féminin est bonne. Avec l’équipe senior, il a toujours réussi à soutirer de très bons résultats. Par contre, avec les équipes plus juvéniles, ses succès sont mitigés.

Personnellement, je trouve cette embauche intéressante. Ce n’est plus un secret, Herdman convoitait ce poste depuis un moment. En ce sens, il a sûrement un plan détaillé pour la sélection. C’est une de ses forces comme professionnel.

Toutefois, il est à noter qu’il a très peu travaillé avec des équipes masculines, ce qui nécessite assurément une approche différente.

Par exemple, d’un point de vue organisationnel, il était plus simple de regrouper l’équipe féminine pour un camp. Dans le cas des hommes, ils ne sont souvent disponibles que quelques jours seulement avant une rencontre et n’ont pas beaucoup de temps pour la préparation.

Bref, ces prochaines années, l’équipe nationale fera face à de gros défis. Pas seulement sportifs, mais financier et organisationnel, l’objectif étant toujours d’obtenir les meilleurs résultats sur le terrain.

Herdman est connu comme un homme positif et sûr de lui. Le soccer masculin est malgré tout une bête bien particulière. Saura-t-il la dompter ? La bonne chose pour lui, c’est qu’il sera difficile de faire pire que ses prédécesseurs.