Grand dérangement

Régis Labeaume ne doit pas s’imaginer qu’il a tout gagné parce que le projet de tramway est lancé. En réalité, la bataille ne fait que commencer.

Le maire paraissait plutôt relâché, la semaine passée, fier de la victoire morale que représente le lancement du projet. On n’avait prévu qu’une séance du comité plénier, promettant d’y revenir. Comme quoi le diable est dans les détails, on apprenait hier, en seconde séance, que des cases de stationnement seraient perdues et que le tramway devrait cohabiter avec la voiture sur une portion du tracé.

Québec n’est pas la première ville à aménager un tramway au Canada. Elle est dans les faits la dernière de plus de 500 000 habitants à se doter d’un système de transport structurant. Si cette expertise est rassurante, et permet d’éviter les mêmes erreurs, Québec n’échappera pas pour autant à des polémiques ou situations conflictuelles.

C’est le lot de toutes les villes qui s’aventurent dans de tels projets, parce qu’ils impliquent de grands changements, ne serait-ce que dans la phase de construction du réseau. À Toronto, l’élu Josh Colle, président de la Commission de transport (CTT), m’a parlé de « vicious battle » à propos des débats entourant le retrait de voies et de stationnements.

M. Colle m’a aussi expliqué qu’il fallait s’attendre à des surprises ou des imprévus, à plus forte raison quand on joue dans le souterrain. D’où les réserves prévues dans les coûts de trois milliards, à Québec, ce qui ne dispense pas la Ville et le bureau de projet de faire preuve de la plus grande transparence.

Baguette magique

Lors d’une mission à Bordeaux, en 2010, le maire Alain Juppé était revenu sur le difficile virage vers le transport en commun dans sa ville. Il avait alors offert un conseil à M. Labeaume, s’il s’engageait sur la même voie : « Écouter, convaincre, expliquer. » Il n’y a pas de baguette magique pour relever le défi de la mobilité et répondre aux critiques, avait-il exposé.

En réplique, à l’époque, M. Labeaume paraissait déjà sous-estimer l’importance de bien expliquer le projet. Pour lui, l’impact ne serait jamais aussi grand à Québec. Or dans toutes les villes où un tel projet est aménagé, on assiste à un grand dérangement. Espérons qu’aujourd’hui, tout le monde en est bien conscient à la Ville, et se prépare à y faire face.