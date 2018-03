Intégration réussie

La chimie d’une équipe sportive est une chose parfois très fragile, mais l’arrivée récente d’Alejandro Silva et de Rudy Camacho n’a vraisemblablement pas altéré la chimie qui règne au sein de l’Impact.

« Je crois que le groupe avait envie d’avoir ces renforts pour se sentir plus fort et je trouve que c’est bien », a souligné l’entraîneur-chef Rémi Garde, mardi.

« Les joueurs ont compris que la saison serait longue et qu’on aurait besoin de tout le monde. Du coup, ça facilite les choses. »

« C’est une bonne chose pour l’équipe parce qu’il va y avoir pas mal de matchs qui vont arriver et il va y avoir de la fatigue.

« C’est bien d’avoir un groupe étoffé et d’avoir des qualités en plus, ce sont des armes supplémentaires. »

Ayant eu un week-end sans match, l’Impact a pu en profiter pour avoir plus de temps afin de s’acclimater à ses deux nouveaux joueurs.

« Ça nous permet de passer plus de temps avec eux et de nous habituer à nous entraîner avec eux afin d’apprendre à connaître leurs tendances », a souligné Daniel Lovitz.

« Mais le vrai test est en situation de match et nous avons hâte de les intégrer de cette façon. »

Et on pourrait justement les voir rapidement puisque Rémi Garde a indiqué que Camacho et Silva seraient sélectionnables pour le match de samedi à Seattle.