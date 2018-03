Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Charlotte Cardin et La Bronze

Les musiciennes et chanteuses Charlotte Cardin et La Bronze donne un concert-bénéfice ce soir au La Tulipe au profit de l’organisme L’Auberge Madeleine. L’OSBL travaille depuis plus de 30 ans pour aider les femmes seules en situation d’itinérances. Charlotte Cardin, la porte-parole de l’organisme, a sorti son second album en septembre dernier. Alors que, La Bronze a notamment connu beaucoup de succès musicalement avec sa reprise en arabe du succès de Stromae, Formidable. *Ce soir à 19h30 au La Tulipe, 4530 avenue Papineau

Je sors

Musique : BadBadNotGood

Le groupe torontois BadBadNotGood donne un concert ce soir à Montréal pour notamment présenter IV, leur plus récent album sorti en 2016. Le quatuor canadien a notamment collaboré avec des artistes très connus de la scène hip-hop, dont Kendrick Lamar, Tyler, The Creator et Danny Brown en plus de participer à une chanson de la bande sonore du film Panthère Noire. La formation new-yorkaise Standing On the Corner assurera la première partie du concert. *Ce soir à 20h au M Telus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Théâtre : La cartomancie du territoire

Cette production artistique mélangeant théâtre et vidéographie explore notamment notre relation avec les territoires autochtones, les réserves naturelles et la façon dont les Premières Nations du Québec sont traitées. La pièce écrite et mise en scène par Philippe Ducros découle de plusieurs visites dans différentes communautés autochtones de la province et est présentée sur scène sous forme de road trip. *Ce soir à 20h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Cinéma : Le brio

Ce film de l’acteur et réalisateur Yvan Attal raconte l’histoire d’une élève et un professeur de droit qui se déteste vigoureusement. Lorsque l’enseignant insulte la jeune femme et se voit condamné à agir essentiellement comme son tuteur personnel, les deux têtes fortes sont obligées d’en apprendre un peu plus l’un sur l’autre. *Sorti en salle le 23 mars

Théâtre : Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l’irrémédiable

Cette pièce d’Elena Belyea raconte l’histoire d’une professeure de troisième année qui décide de préparer ses jeunes élèves au monde violent qui les attend à leur sortie de l’école. Cette comédie noire traitant notamment des fusillades dans les écoles est mise en scène par Jon Lachlan Stewart et met en vedette Alice Pascual. *Ce soir à 20h15 au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Musique : Yamantaka // Sonic Titan

Ce groupe de musique expérimentale originaire de Montréal donnera un spectacle ce soir pour notamment présenter leur troisième album studio, DIRT, sorti récemment. Le groupe Teke Teke et l’artiste Petra Glynt seront aussi de la partie. Ce spectacle est une bonne occasion de sortir des sentiers battus et découvrir un groupe canadien qui sort de l’ordinaire. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Je reste

Livre : Le peuple du décor de Danny Plourde

Ce livre de l’écrivain et poète québécois Danny Plourde raconte le Clovis, un Français venu travailler à Montréal comme intervenant dans un centre d’hébergement situé dans un quartier touristique de la métropole. Le protagoniste apprendra à connaître les itinérants du coin tout en ruminant ses propres problèmes. Ce roman est le cinquième livre de l’auteur originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. *Sorti en librairie le 21 mars

Album : Brille Brille Brille de Marjorie Fiset

L’artiste québécoise Marjorie Fiset est de retour avec ce nouvel album pop aux légers accents jazz. La chanteuse a notamment participé au Festival en Chanson de Petite Vallée en 2014 et au Festival de la Chanson de Granby en 2012. L’artiste sera en spectacle le 21 avril prochain à la Place des Arts dans le cadre de la série Découvertes des Week-Ends de la Chanson Québécor. *Sorti le 23 mars

Jeu vidéo : Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom

Ce jeu vidéo développé par le studio japonais Level-5 est la suite du premier Ni no Kuni qui a été encensé par les critiques pour son histoire touchante et son esthétique rappelant les films d’animation du studio Ghibli qui avait d’ailleurs collaboré au projet. Le jeu vidéo de rôle raconte les aventures d’un jeune souverain qui cherche à reprendre le contrôle de son royaume. *Sorti sur PS4 et PC le 23 mars