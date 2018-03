Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Festival des films grecs de Montréal

Ce festival mettant en vedette des films du cinéma grec se déroule jusqu’à dimanche prochain. Ce soir, plusieurs films sont présentés durant deux projections bien particulières où il sera possible de rencontrer les réalisateurs. À 18h30, le film Greece Year Zero sera présenté aux festivaliers. À 20h30, ce sera le tour du moyen-métrage Return to Park Ex de Tony Asimakopoulos, un film sur les racines du cinéaste et sa vie dans le quartier montréalais de Parc-Extension. *Ce soir à 18h30 et 20h30 au Ciné Starz, 6700 chemin Côte-Des-Neiges

Je sors

Musique : Vowws

Le groupe basé à Los Angeles est de passage à Montréal aujourd’hui dans le cadre de leur tournée nord-américaine présentant Under The World, leur nouvel album sorti le 2 mars dernier. Le duo qui mélange musique électronique, pop et une touche de punk-rock sera accompagné par les formations montréalaises The Going Away Present et Spring Blades. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Conférence : Caroline Côté

La réalisatrice Caroline Côté s’arrête à Montréal aujourd’hui pour parler de son métier inhabituel de cinéaste d’aventures et l’équipe d’XP Antarctik. La courageuse documentariste a notamment réalisé des expéditions en Antarctique et sur le fleuve Yukon. Très prochainement, l’ultra-marathonienne tentera de parcourir 2000 km en 80 jours dans le cadre du projet Expédition Électron réalisé en collaboration avec Hydro-Québec. Elle commencera le trajet de Natashquan pour se rendre à Montréal le 4 avril prochain. *Ce soir à 18h30 au Beta Lounge d’Arc’teryx Montréal, 1515 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma : Nothingwood

Ce documentaire raconte l’histoire étonnante de Salim Shaheen, l’acteur, réalisateur et producteur le plus populaire d’Afghanistan et le groupe d’artistes excentriques qui l’entourent. Avec plus d’une centaine de films à son actif, le cinéaste passionné du septième art est un inspirant et charmant personnage qui exemplifie comment il est parfois réellement possible d’accomplir ses rêves. *Sorti en salle le 23 mars

Musique : Hakim Kaci et Unik

Le chanteur et compositeur algérien Hakim Kaci donne un concert ce soir au Club Balattou qui plaira aux amateurs de culture kabyle et de musique Chaâbi que M. Kaci combine au flamenco et même au rock. Le groupe montréalais de musique haïtienne Unik sera aussi de la partie pour vous faire découvrir le Kompa, un style de musique haïtienne associé au célèbre musicien Nemours Jean-Baptiste. *Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Exposition : Particules d’existence

Le Centre Phi présente cette exposition immersive notamment inspirée de la navigation spatiale et d’évènements marquants de notre époque comme les exodes de masse et les changements climatiques. L’expérience est réservée au 13 ans et plus et il est suggéré de réserver à l’avance pour l’un des blocs de trois heures durant lesquels il est possible de faire l’expérience de cette exposition unique. *Aujourd’hui à 10h et 14h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Je reste

Livre : Le Pouvoir de Naomi Alderman

Cette traduction en français du roman de science-fiction de Naomi Alderman présente un monde où les femmes de la planète se découvrent un sinistre pouvoir leur permettant de faire souffrir ou même tuer du bout des doigts. Suite à cette découverte, les hommes découvrent le sens littéral d’être le « sexe faible ». Reste à voir ce que les femmes de ce monde feront avec tout se pouvoir. *Sorti en français le 14 mars

Série : Légion – Première saison

Dans l’océan de films et séries télévisées mettant en vedette des superhéros ou des gens aux supers-pouvoirs, la série Légion est étonnamment rafraîchissante. Elle raconte l’histoire d’un jeune homme composant avec la schizophrénie et qui se découvre un pouvoir surhumain. La série compte notamment sur les acteurs américains Dan Stevens et Rachel Keller. *Sorti en DVD le 27 mars

Album : Boarding House Reach de Jack White

Ce nouvel album est le troisième disque solo du célèbre fondateur du groupe The White Stripes. La chanteur, guitariste et compositeur a aussi fait partie des groupes The Dead Weather et The Raconteurs à travers les années. L’excentrique musicien aurait commencé la composition de cet opus seul dans un petit appartement de Nashville en 2017. *Sorti le 23 mars