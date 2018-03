La trahison des pères

Elle donne froid dans le dos, l’histoire du père Alexis Joveneau qui a tenu deux communautés innues de la Basse-Côte-Nord sous son joug pendant près de 40 ans. Le religieux d’origine belge aurait fait imposer un régime de terreur chez ces gens qu’il prétendait aider.

Le Journal publie ces jours-ci les témoignages tragiques de ces enfants devenus des adultes marqués après avoir été agressés sexuellement par ce membre des Oblats de Marie-Immaculée. L’un d’entre eux confiait avoir eu envie de déterrer la dépouille de celui qui a abusé de lui à sa première communion, tellement sa rage à son endroit est grande.

La servitude

On ne peut qu’être scandalisé devant la cruauté de ces religieux qui, sous le couvert de la charité, ont abusé de gens rendus vulnérables et dépendants. On l’est d’autant plus qu’on sait qu’il y en a, des femmes et des hommes issus des ordres, qui ont réellement consacré leur vie au service des humbles.

En 2018, toutefois, il importe de reconnaître que les peuples concernés n’avaient bien souvent rien demandé. On leur a promis la civilisation. On leur a imposé une religion. On leur a laissé la servitude.

Les douleurs infligées hier expliquent pour beaucoup les difficultés expérimentées aujourd’hui par tant et tant de femmes et d’hommes autochtones. La reprise en main que certains exigent d’eux reste entravée par l’étreinte de leurs bourreaux.

Régime mal fondé

Le père Joveneau est mort depuis un quart de siècle et ne peut pas être puni. Il y a toutefois une institution qui fut sa complice dans sa volonté d’asservir les Autochtones qui prétend encore agir comme leur fiduciaire, alors que sa loi les désigne encore par le terme méprisant d’« Indiens ».

Pour le gouvernement fédéral, il serait temps de passer de la parole aux actes ou, plutôt, des enquêtes aux politiques. Beaucoup de larmes et de belles paroles sont venues du premier ministre Justin Trudeau, mais peu de gestes pour changer un régime mal fondé qui perpétue les oppressions plutôt que les réparer.