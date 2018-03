Le fabricant de scènes Stageline reste au Québec

Le fondateur de Stageline à L’Assomption, Yvan Miron, a choisi de vendre à ses employés plutôt qu’à des sociétés américaines qui étaient nombreuses à s’intéresser au chef de file dans la fabrication et la location de scènes mobiles.

L’intégration dans l’actionnariat de sept membres de la direction, en plus de la fille de M. Miron, Marianne, permettra d’assurer la relève de cette entreprise québécoise qui rayonne à l’international.

Le Fonds de solidarité FTQ et Roynat ont contribué à la réalisation de cette transaction dont le montant n’a pas été divulgué pour des raisons concurrentielles.

« On est intéressant pour les compagnies américaines, mais mon objectif, c’était de garder l’entreprise au Québec. On a développé un savoir-faire qui est très pointu et j’estimais qu’il était important de garder cela ici », a confié le fondateur de Stageline, Yvan Miron, qui s’estime « très satisfait » de la formule mise en place.

Assurer la continuité

« Cette position n’est pas dictée par des considérations politiques. Lorsque l’on a une bonne entreprise et des travailleurs compétents, c’est important de s’assurer de sa continuité et de sa pérennité dans un environnement où tous ceux qui ont permis de la faire croître peuvent en profiter », a-t-il ajouté.

Stageline emploie entre 150 et 175 personnes à ses deux usines de la région de Lanaudière.

« Je tenais à ce que mon équipe de directeurs, qui est là depuis plus de 10 ans pour la plupart, devienne partenaire dans l’entreprise. Je leur ai facilité l’accès au capital-actions en finançant leur participation sur un horizon de cinq ans », a expliqué M. Miron, 69 ans, qui reste président-directeur général de la nouvelle structure.

Développement de la technologie

M. Miron compte passer plus de temps à s’occuper du développement de la technologie. Les nouveaux actionnaires verront davantage à la gestion des opérations quotidiennes.

Près de 90 % du chiffre d’affaires de Stageline est réalisé à l’extérieur du Québec. Le carnet de commandes de l’entreprise est rempli pour plusieurs mois à l’avance. La technologie de Stageline permet de gagner un temps considérable lors des opérations de montage et de démontage des scènes.

Stageline en un coup d’œil

Entre 150 et 175 employés

Plus de 20 000 événements par année

Des contrats dans 48 pays

Siège social l’assomption

Fondateur Yvan Miron

Stageline a fourni des scènes pour différents Jeux olympiques (Atlanta, Sydney, Salt Lake City, Vancouver et Rio).