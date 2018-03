Le président de l’Assemblée nationale réprimande les parlementaires pour leur mauvais comportement

De retour après quelques jours d’absence en chambre, le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a réprimandé les parlementaires pour leur comportement.

«Plusieurs personnes qui ont regardé les périodes de questions la semaine dernière se sont adressées à moi pour me dire que le climat n'avait pas été tout à fait ce qu'il devrait être. Alors, j'ai visionné les trois périodes de questions et je dois vous dire que, pour notre institution, ce n'était pas très édifiant», a-t-il d’abord avancé.

Puis, M. Chagnon a fait notamment référence à l’échange corsé survenu entre le ministre Pierre Moreau et le caquiste Éric Caire, où ce dernier avait échappé un blasphème en chambre, ce qui avait causé tout un brouhaha au Salon bleu.

«Avec l'expérience que vous avez tous, vous savez que l'humour, et particulièrement l'humour sain, est un meilleur combattant que toutes les sorties que nous pouvons avoir concernant les inventaires de sacristie ou encore des qualificatifs qui, en toutes matières confondues, ne nous avancent pas beaucoup...», a-t-il plaidé.

Jacques Chagnon a ensuite appelé ses collègues au «calme».

«Je m'attends de vous que vous soyez plus calmes, plus sereins, et vous serez davantage efficaces», a-t-il conclu.