Le strip-tease de Stormy

Vous savez ce qui m’a le plus étonné dans l’entrevue que l’actrice porno Stormy Daniels a accordée à 60 Minutes ?

Quand Anderson Cooper lui a demandé pourquoi elle avait couché avec Donald Trump.

« Vous aviez 27 ans, il en avait 60. Le trouviez-vous attirant ?

– Absolument pas, de répondre l’actrice. Je voyais ça comme une opportunité d’affaires. »

En d’autres mots : j’ai couché avec ce jambon parce qu’il me promettait une apparition dans son émission de télé.

LE CENDRIER HUMAIN

Quoi ?

Une actrice qui couche avec un producteur puissant pour faire avancer sa carrière ?

Je ne le crois pas !

Voyons, ça ne se peut pas ! Pas à Hollywood, pas à Los Angeles !

Je rigole bien sûr...

L’industrie du cinéma au grand complet a été bâtie là-dessus. La petite fille innocente qui quittait sa campagne pour devenir une star.

Le producteur laid comme un pou qui profitait de son statut pour coucher avec des filles qui ne lui auraient jamais donné l’heure s’il avait été concierge ou facteur.

Un échange de bons procédés. Je te prête mon corps, tu me donnes un rôle important dans ton prochain film.

Plein de stars ont commencé comme ça. Et pas seulement des femmes, des hommes aussi.

Selon l’auteur du livre culte Hollywood Babylon, le surnom de James Dean était « le cendrier humain ». Parce qu’il aimait que les producteurs avec qui il couchait éteignent leurs cigarettes sur son dos.

« James Dean couchait avec tous ceux qui pouvaient aider sa carrière », de dire une de ses biographes.

PASSER DEVANT LES AUTRES

On parle beaucoup – avec raison – des agressions commises par des hommes en position d’autorité dans le merveilleux monde du showbiz.

Ces porcs méritent amplement d’être dénoncés et poussés en bas de leur piédestal. Mais on parle peu des filles et des gars qui utilisent leurs charmes pour grimper les échelons.

Vous me direz qu’une personne majeure et vaccinée a le droit de coucher avec qui elle veut. Si elle veut coucher avec un producteur pour faire avancer sa carrière, ça ne regarde qu’elle, pourvu que ça soit consentant.

Je suis parfaitement d’accord. Mais lorsqu’une comédienne ou une chanteuse en herbe couche avec un producteur, elle passe devant toutes les autres. Et elle rend la vie difficile, sinon impossible, à celles qui ne veulent pas s’étendre sur un divan pour avoir une carrière. De plus, elles alimentent le mythe que les femmes qui rêvent d’une carrière dans le showbiz sont faciles et disponibles. Si un producteur ne cesse de demander à une jeune actrice de coucher avec lui, c’est peut-être parce qu’avant elle, 15 autres ont accepté de sauter dans son lit sans faire de chichi.

$EXE

Stormy Daniels a couché avec Trump pour faire avancer sa carrière. Elle a affirmé par écrit à trois reprises n’avoir jamais eu de relations avec lui. Elle a empoché 130 000 $ pour garder le silence.

Et bientôt, elle va avoir un contrat d’édition valant plusieurs millions de dollars. Ses affaires vont bien.

John F. Kennedy a vécu à la bonne époque.

Dans le temps, « infidélité » rimait avec « discrétion ».

Aujourd’hui, tout se monnaie.

Le silence comme les révélations.