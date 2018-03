Les affiches d’embauche se multiplient à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | La demande est régulière chez les concepteurs et installateurs d'affiches commerciales de Trois-Rivières. En effet, nombreuses sont les entreprises de la région en pénurie de main-d'œuvre qui veulent afficher leurs besoins sur une banderole.

«On peut avoir des demandes de soumissions au moins une fois à chaque semaine», a indiqué Yves Bellerive, de Boisvert F-X. Le concepteur s'affairait justement mardi à préparer une proposition pour une entreprise de Drummondville qui, comme bien d'autres, affichera bientôt «nous embauchons».

Les concepteurs d'enseignes ne sont eux-mêmes pas à l'abri de la pénurie. Ainsi, Enseignes Laviolette doit prendre le même moyen que ses clients pour recruter. Un panneau «nous embauchons» a été installé près de son atelier aujourd'hui. Ses tentatives pour trouver un seul employé ont été vaines. «Depuis deux mois, on a eu un seul CV et ça ne faisait pas», a expliqué André Laviolette.

L'entreprise Option Néon, aussi active dans les enseignes, est sur le point également d'afficher ses besoins. Il lui faut 15 employés de plus. «On voit que c'est assez limité. Il faut offrir soit des salaires énormes, et notre prix de vente va être trop élevé pour être compétitif, ou on fait du surtemps», a expliqué le président Guy Lapointe.

Les Enseignes Professionnelles a également dû prendre les moyens pour faire connaître ses besoins internes en plus de ceux de ses clients. Un panneau le long de l'autoroute 40 à Louiseville annonce que l'entreprise est à la recherche de dessinateur, opérateur, installateur et assembleur.