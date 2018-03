Les parfums de la belle saison

Quand arrive le printemps de nombreux effluves sont mis en bouteille et garnissent les rayons des boutiques. Laurent Le Guernec, parfumeur chez Calvin Klein pour la nouvelle fragrance Eternity Air, répond à quelques-unes de mes questions olfactives.

Il est fréquent qu’un parfum connaisse des dérivés selon les saisons. Comment arrive-t-on à garder l’essence d’un parfum qu’on aime, mais à le faire évoluer au gré des nouvelles éditions ?

« Eternity est un parfum “superstar” depuis 30 ans et est toujours actuel. Sa signature olfactive est puissante. Quand on le transforme, on cherche à conserver cette puissance en changeant les perspectives. Dans le parfum original, on retrouvait la fougère, le géranium. Dans la nouvelle fragrance, on a travaillé la lavande. On garde les traits de caractère qui font la marque, et on les décline. La sensualité vs le patchouli, l’intensité florale vs muguet, la transparence vs le citrus. »

Il arrive souvent que des parfums portent des noms tels que Coton, Air, Eau... Comment arrive-t-on à mettre des odeurs sur des concepts inodores ?

« Ce sont des accords techniques produits à partir d’odeurs de synthèse. L’air ne sent rien, donc on s’est amusé avec l’idée de la transparence, de la fraîcheur. Pour Eternity Air, par exemple, on a travaillé avec des odeurs métalliques et florales. »

Un parfum pour femme se crée-t-il de la même manière qu’un pour homme ?

« Oui, à l’exception qu’il est plus facile de réécrire le masculin. Un parfum féminin demande généralement trois fois plus de modifications. »

Comment savoir si un parfum nous va ?

« Il y a d’abord l’attraction spontanée. Mais il faut aussi vivre avec. Je suggère toujours aux gens d’en faire l’essai un bon 15 à 20 minutes pour l’adopter. Vous allez au rayon des parfums, faites un test, poursuivez votre magasinage, et s’il vous accompagne bien, vous en faites l’achat. »

Quelques nouveautés

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Eternity Air de Calvin Klein : La version pour femme regorge de pivoine, de muguet, mais aussi de poire, avec une touche de cèdre. De 85 $ à 106 $. Celle pour homme est élégante, alliant des huiles de mandarine, de lavande et de patchouli. De 75 $ à 96 $

Photo courtoisie

Black Opium Glow d’Yves St-Laurent : nouvelle édition d’un grand classique. Cette fragrance est chaude et épicée assumant un accord de café noir, de fleur d’oranger et de cèdre. De 99 $ à 130 $

Photo courtoisie

Legend Night de Mont-Blanc : Une nouveauté pour les messieurs. Une 3e pour la maison Mont-Blanc. On y découvre la sauge, la bergamote, la menthe poivrée et la cardamome. 107 $

Photo courtoisie

Vent du Sud Azur de Lise Watier : Un cocktail fruité et exotique misant sur la mandarine et le jasmin, avec une touche de vanille qui nous suit durant la journée. De 64 $ à 86 $

Photo courtoisie

Floral Eau de parfum de Coach : Une eau légère qui sent bon les agrumes et les baies, avec une touche de patchouli. 65 $

Photo courtoisie

Nomade de Chloë : Une fragrance qui évoque la liberté inspirée de l’Égypte. On y retrouve la minéralité de la mousse de chêne et la douceur du freesia­­­. De 86 $ à 154 $

Photo courtoisie

Mon Guerlain Eau de parfum florale : C’est un hommage à la féminité inspiré par Angelina Jolie. Jasmin, pivoine et lavande en font une eau très printanière. 119 $