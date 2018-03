« Un coco de Pâques est bien sûr une friandise en chocolat en forme d’œuf. Mais d’où vient le mot coco ? » demande Louise D. « Coco » désigne le fruit du cocotier, et, comme vous le dites, une friandise offerte aux enfants à Pâques, mais le mot « coco » est aussi un terme familier appliqué à une personne bizarre. Ex. : Donald (Duck ou Trump, au choix) est un drôle de coco ! Mais d’où vient le vocable « coco » privé de sa définition première (fruit du cocotier) ? Ce serait – j’emploie bien le conditionnel – un diminutif* de coq. C’est l’œuf et le coq... Et puisqu’il est presque question de Pâques, rappelons que ce mot masculin s’écrit toujours avec une majuscule. Même si le terme est singulier, on y met toujours un s final. Ex. : Pâques est célébré à date variable. Le nom Pâques devient cependant un mot féminin pluriel quand il est accompagné d’un adjectif. Ex. : Je vous souhaite de joyeuses Pâques.