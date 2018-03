Montréal: Deux dangereux criminels arrêtés grâce à la vigilance de deux policiers du SPVM

La vigilance de deux policiers a permis l’arrestation au centre-ville de Montréal de deux dangereux criminels soupçonnés d’avoir commis une douzaine de vols de banque depuis le mois de février dans la grande région métropolitaine.

Le 15 mars, les policiers du SPVM ont été informés de porter une attention particulière à un véhicule noir de marque Nissan qui aurait servi de voiture de fuite lors de plusieurs braquages dans des institutions financières à Laval, Longueuil et Montréal.

Alors qu’ils circulaient sur le boulevard René-Lévesque, les agents ont remarqué un véhicule correspondant à celui recherché.

Les deux policiers ont alors fait demi-tour pour intercepter la voiture en question.

Pendant qu’ils effectuaient les vérifications d’usage, le passager de la voiture est sorti et a pris la fuite à pied.

Ce dernier a été rattrapé, puis arrêté par un agent. Le suspect, Robert Bruce Pallagi avait en sa possession une arme à feu chargée. L’homme de 51 ans, qui traîne un lourd passé criminel, avait d’ailleurs été reconnu coupable en 2000 d’avoir ouvert le feu sur un policier à la suite d’un vol de banque.

Quant au conducteur de la voiture suspecte, il était demeuré sur les lieux de l’interception. Christian Bénard, 43 ans, a lui aussi été arrêté.

L’enquête qui a suivi a permis de relier les deux hommes à la série de vols de banques survenus au cours des dernières semaines dans la grande région de Montréal.

À bord du véhicule des suspects, les policiers ont notamment découvert divers éléments de preuve ayant servi aux présumés braqueurs lors de leurs crimes.

Christian Bénard et Robert Bruce Pallagi – qui était en liberté illégale au moment des faits – ont comparu au palais de justice de Montréal sous des accusations de vol qualifié, possession d’outils de cambriolage et possession non autorisée d’une arme à feu.